RĂZBOI în Ucraina, ziua 1266. Zelenski: „Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă”

Războiul din Ucraina a intrat marți, 12 august 2025, în a 1.266-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Înaintea importantei întâlniri din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu dă semne că se pregătește să pună capăt războiului, așa cum se speculează.

Mai mult, susține Zelenski, rușii mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă în Ucraina.

Președintele Ucrainei a declarat că, potrivit celui mai recent raport al serviciilor de informații, Rusia pregătește atacuri în mai multe puncte ale frontului – „Își mută trupele și forțele în așa fel încât să lanseze noi operațiuni ofensive”.

Trump: „Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina”

Donald Trump a declarat luni că se așteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, în cadrul summitului programat vineri, în care cei doi lideri vor discuta despre o rezolvare a războiului din Ucraina.

„Voi discuta cu Vladimir Putin și îi voi spune «Trebuie să puneți capăt acestui război». Mi-aș dori să văd un armistițiu foarte, foarte repede. Vom schimba liniile, liniile de luptă. Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat câteva teritorii foarte importante. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina” – Donald Trump

Deși nu a oferit prea multe detalii, Trump a recunoscut că Moscova a ocupat câteva puncte-cheie din Ucraina, cum ar fi frontiera maritimă între cele două țări.

„Rusia a ocupat o mare parte din mare. Mulți oameni nu știu că Ucraina avea 1.000 de mile marine, care au dispărut, cu excepția unei zone mici, Odesa. Le-a rămas puțină mare. Așa că voi revizui parametrii” – Donald Trump

Pretențiile lui Vladimir Putin sunt cunoscute de comunitatea internațională: pentru a accepta pacea, el vrea recunoașterea de către Kiev a teritoriilor ocupate ca fiind rusești – peninsula Crimeea, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson.

Urmează un summit Putin-Zelenski?

Dincolo de cererile fiecărei părți, președintele Trump a recunoscut că nu este clar cum se va prezenta președintele rus la întâlnire: „Poate că voi pleca și voi spune «mult noroc» și asta va fi tot. Sau poate va spune că asta nu se va rezolva”.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a menționat că la sfârșitul întâlnirii îi va suna pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe alți lideri europeni pentru a le explica ce „tip de acord” ar fi dispus să semneze Vladimir Putin. Trump a insistat, însă, că nu se va amesteca în pactul final, care trebuie să aducă beneficii ambelor părți.

„Următoarea întâlnire va fi cu Zelenski și Putin sau Zelenski, Putin și eu”, a spus Trump, care a afirmat că nu știe dacă va fi sau nu prezent la viitoarea conversație dintre conducătorii celor două națiuni aflate în război, dar a afirmat că, „în ultimă instanță, îi voi aduce pe amândoi în aceeași încăpere. Voi fi acolo, dacă au nevoie, vreau să stabilesc o întâlnire între cei doi lideri”, a mai spus Donald Trump.

În încheiere, Trump a adăugat că i s-a părut „foarte respectuos” că Vladimir Putin a acceptat să traverseze Strâmtoarea Bering până în statul Alaska, „în loc să cheme delegația americană în țara sa sau chiar într-un stat terț”.

Întâlnirea de vineri, 15 august, va fi prima între președintele rus Vladimir Putin și un președinte al SUA de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022.

RECOMANDAREA AUTORULUI: