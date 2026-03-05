Război în Ucraina, ziua 1470. Putin vorbește de terorism, după scufundarea unei nave metanier ruse în Mediterana

Războiul din Ucraina a intrat joi, 5 martie 2026, în a 1.470-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Vladimir Putin a acuzat Ucraina de comiterea unui „atac terorist”, după loviturile cu drone navale asupra unei nave metanier ruse care transporta gaze naturale lichefiate (GNL) și care în urma acestui atac s-a scufundat în Marea Mediterană, între Malta și Libia.

„Este un atac terorist”

„Este un atac terorist. Nu este prima dată când ne confruntăm cu așa ceva. Dar acum singurul lucru surprinzător este că agravează situația de pe piețele energetice internaționale, inclusiv de pe piețele de gaze, în primul rând pentru Europa”, a spus Putin la televiziunea de stat rusă, referindu-se la creșterea prețurilor petrolului și mai ales ale gazelor în urma războiului pornit de SUA și Israel împotriva Iranului.

„Regimul de la Kiev mușcă de fapt mâna care-i dă să mănânce, adică mâna Uniunii Europene”, a remarcat Putin.

Metanierul rus „Artic Metagaz”, încărcat cu gaze naturale lichefiate (GNL), a fost lovit de drone navale lansate aparent de pe coasta Libiei, un stat eșuat împărțit între două guverne rivale aflate fiecare în teritorii diferite pe care niciunul nu le controlează deplin.

Nava rusă, pusă de UE pe lista sa de sancțiuni după invazia în Ucraina, plecase din portul rus Murmansk către o destinație care nu este clară. Surse media afirmă că metanierul se îndrepta spre Egipt, țară care însă a dezmințit informația.

În urma impactului cu dronele de suprafață nava metanier a luat foc și în cele din urmă s-a scufundat, dar membrii echipajului, toți ruși, au fost salvați. Ucraina nu a comentat deocamdată acest subiect.

