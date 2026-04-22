Război în Ucraina, ziua 1518. Putin: „Rusia știe cum se va termina războiul". Ce plan a anunțat liderul de la Kremlin
Războiul din Ucraina a intrat, miercuri, 22 aprilie 2026, în a 1518-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova știe cum se va încheia conflictul din Ucraina, însă nu va face publice detalii despre acest scenariu. El a transmis că Rusia își va concentra eforturile pe atingerea obiectivelor stabilite.

Putin: „Victoria va aparține Federației Ruse”

Putin a declarat că Moscova știe cum se va termina conflictul din Ucraina, dar „nu va face nicio declarație publică pe această temă”, informează Baha.

„Pur și simplu vom implementa și vom depune eforturi pentru atingerea obiectivelor pe care ni le-am stabilit și vom îndeplini sarcinile cu care ne confruntăm”, a remarcat el în timpul unei întâlniri cu angajații municipalității. În plus, Putin a declarat că „inamicii se gândesc cum să prezinte faptul că victoria va aparține Federației Ruse”.

În același timp, liderul de la Kremlin declarat că regiunile ucrainene anexate de Rusia ar trebui să atingă nivelul de trai din restul țării până în 2030.

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a semnalat marți că Moscova este pregătită să reia tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Drujba. Peskov a subliniat că Rusia este obligată contractual să livreze și este pregătită din punct de vedere tehnic, dar a acuzat Ucraina că folosește conducta drept „șantaj”.

Comentariile sale vin în contextul în care Uniunea Europeană se pregătește să discute situația mâine, iar noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a declarat că se așteaptă ca fluxul de petrol să fie reluat încă din această săptămână.

Zelenski: „Am analizat planurile rușilor, au pretenții mai mari”

În schimb, Volodimir Zelenski a avertizat că reducerea presiunii internaționale a dus la o creștere a pretențiilor rușilor în Ucraina. Anunțul a fost făcut după ce Zelenski și comandanții militari ucraineni au analizat planurile de război actualizate ale rușilor.

„Din păcate, reducerea presiunii sancționare și politice din partea partenerilor noștri asupra agresorului a dus la o creștere parțială a ambițiilor militare ale Rusiei. Dar, sancțiunile noastre de lungă durată, utilizarea sporită a dronelor pe front și acțiunile active ale unităților noastre vor asigura răspunsurile necesare. Astăzi, am aprobat lista următoarelor noastre operațiuni”, a scris Zelenski.

Ucrainenii și-au făcut strategia după ce au analizat planurile revizuite ale rușilor.

„Analizăm în detaliu planurile de război actualizate ale Rusiei. Comandamentul forțelor armate ale Ucrainei înțelege clar ce plănuiește inamicul și care sunt prioritățile stabilite de conducerea politică a Rusiei pentru armata rusă. Ne vom opune”, a precizat Zelenski.

