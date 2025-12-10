Fostul premier Victor Ponta, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, a comentat miza dezvăluirilor din documentarul Recorder despre starea justiției. În opinia fostului premier, e vorba de o reglare de conturi în interiorul sistemului juridic, în contextul în care nu mai există influența fostului Procuror general Laura Kovesi.

Victor Ponta a analizat dezvăluirile din investigația Recorder, opinând că în realitate se pregătește revenirea lui Kovesi în sistem. Toamna viitoare, fosta șefă DNA își încheie mandatul de Procuror european.

„Justiția capturată de sistem a ieșit de sub escortă”

„Acum e despre justiția capturată și când va veni doamna Kovesi va fi despre justiția eliberată sau salvată. Justiția aia super-capturată de sistem, în care Kovesi îți făcea dosarele, te trimitea la Ionuț Matei și la Livia Stanciuși te executau și nu știu ce. La un moment dat, prin 2024, ea (n.r. – justiția) a fugit de sub escortă, n-au mai făcut dosare politice. Acum vor fi băgați înapoi. E o bătălie pentru putere. Să explicăm justiția focilor. Prima mea observație, vorbiți numai de justiția penală. Trei sferturi din procese sunt civile. Sunt cele mai pe față și prost lucrate dosare”, a explicat politicianul.

Dosarul Ponta a fost umflat de „zeița neprihănită Kovesi”

În acest context, fostul procuror Victor Ponta a menționat propriul dosar instrumentat de Kovesi, despre care spune că i l-a umflat, „curat neconstituțional, dar umflat. Mi l-a umflat zeița neprihănirii, că de fapt e un remake al lui Kovesi, care n-a plagiat decât un pic, mi-au umflat când eram prim-ministru. Mi-a făcut un dosar de râdeau și curcile. Nu trebuia să fie procuror, trebuia să fie alfabetizat în clasa a treia, să știi că e ceva inventat.Ok, am plecat din funcție ca să-i fac loc lui Cioloș și lui Iohannis să poată să luptă cu corupția.M-a achitat o judecătorie, am primit și bani despăgubiri.În cazul meu, biata justiție chiar n-a fost capturată în sensul că au zis dă-l mă încolo pe Ponta, l-am schimbat din prim-ministru, dă-l încolo, faceți ce vreți cu el, că nu ne mai interesează”, a mai comentat fostul președinte PSD.

