Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere

Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere

10 dec. 2025, 15:40, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Fostul premier Victor Ponta, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, a comentat miza dezvăluirilor din documentarul Recorder despre starea justiției. În opinia fostului premier, e vorba de o reglare de conturi în interiorul sistemului juridic, în contextul în care nu mai există influența fostului Procuror general Laura Kovesi. 

Victor Ponta a analizat dezvăluirile din investigația Recorder, opinând că în realitate se pregătește revenirea lui Kovesi în sistem. Toamna viitoare, fosta șefă DNA își încheie mandatul de Procuror european.

„Justiția capturată de sistem a ieșit de sub escortă”

Acum e despre justiția capturată și când va veni doamna Kovesi va fi despre justiția eliberată sau salvată. Justiția aia super-capturată de sistem, în care Kovesi îți făcea dosarele, te trimitea la Ionuț Matei și la Livia Stanciuși te executau și nu știu ce. La un moment dat, prin 2024, ea (n.r. – justiția) a fugit de sub escortă, n-au mai făcut dosare politice. Acum vor fi băgați înapoi. E o bătălie pentru putere. Să explicăm justiția focilor. Prima mea observație, vorbiți numai de justiția penală. Trei sferturi din procese sunt civile. Sunt cele mai pe față și prost lucrate dosare, a explicat politicianul.

Dosarul Ponta a fost umflat de „zeița neprihănită Kovesi”

În acest context, fostul procuror Victor Ponta a menționat propriul dosar instrumentat de Kovesi, despre care spune că i l-a umflat, curat neconstituțional, dar umflat. Mi l-a umflat zeița neprihănirii, că de fapt e un remake al lui Kovesi, care n-a plagiat decât un pic, mi-au umflat când eram prim-ministru. Mi-a făcut un dosar de râdeau și curcile. Nu trebuia să fie procuror, trebuia să fie alfabetizat în clasa a treia, să știi că e ceva inventat.Ok, am plecat din funcție ca să-i fac loc lui Cioloș și lui Iohannis să poată să luptă cu corupția.M-a achitat o judecătorie, am primit și bani despăgubiri.În cazul meu, biata justiție chiar n-a fost capturată în sensul că au zis dă-l mă încolo pe Ponta, l-am schimbat din prim-ministru, dă-l încolo, faceți ce vreți cu el, că nu ne mai interesează, a mai comentat fostul președinte PSD.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ștefan Popescu: România nu are un dialog la cel mai înalt nivel cu Washingtonul. Asta spune ceva despre noi
14:22
Ștefan Popescu: România nu are un dialog la cel mai înalt nivel cu Washingtonul. Asta spune ceva despre noi
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
11:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
EXCLUSIV Ștefan Popescu despre declinul UE: Trump încearcă să salveze ce se mai poate salva din Europa
17:29
Ștefan Popescu despre declinul UE: Trump încearcă să salveze ce se mai poate salva din Europa
EXCLUSIV Ștefan Popescu despre vizita lui Nicușor Dan în Franța: Destul de târziu pentru prima vizită/Lumea se reașează, România are nevoie de parteneri
16:17
Ștefan Popescu despre vizita lui Nicușor Dan în Franța: Destul de târziu pentru prima vizită/Lumea se reașează, România are nevoie de parteneri
EXCLUSIV Ștefan Popescu: Este ultima ofertă a lui Donald Trump. Fără sprijinul lui, ucrainenii îi vor avea în față pe ruși
15:29
Ștefan Popescu: Este ultima ofertă a lui Donald Trump. Fără sprijinul lui, ucrainenii îi vor avea în față pe ruși
EXCLUSIV PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare”
13:32, 09 Dec 2025
PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare”
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia Sandero facelift poate fi achiziționată în România. Cât costă modelul pe piața locală
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
O specie necunoscută a fost descoperită la 4.000 de metri adâncime în ocean
SPORT Acasă la VICECAMPIOANA europeană. Ce pasiune are
16:25
Acasă la VICECAMPIOANA europeană. Ce pasiune are
EXTERNE Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete
15:53
Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete
HOROSCOP Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
15:42
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
ECONOMIE „Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici
15:34
„Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici
EXTERNE Și-au cumpărat o casă veche de peste un veac, dar au ajuns să trăiască un coșmar: „Departe de visul pe care ni l-am imaginat”
15:27
Și-au cumpărat o casă veche de peste un veac, dar au ajuns să trăiască un coșmar: „Departe de visul pe care ni l-am imaginat”

Cele mai noi