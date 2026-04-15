Război total între Vatican și Casa Albă. Vicepreședintele JD Vance îl avertizează pe Papa Leon al XIV-lea să fie „atent” când vorbește despre teologie

Între Vatican și Casa Albă este război total și asta urmare a declarațiilor făcute de liderul american. Acum, în discuțiile dintre Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea a intervenit și vicepreședintele JD Vance. El l-a avertizat pe Suveranul Pontif să fie „atent” când vorbește despre teologie, scrie Mediafax.

La subiect, Vance i-a criticat pozițiile șefului Bisericii Catolice în legătură cu războiul declanșat împotriva Iranului.

De unde a pornit totul

Declarațiile lui JD Vance au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat în statul Georgia.

Reacția vicepreședintelui american vine după ce Suveranul Pontif a afirmat că „Iisus nu este niciodată de partea celor care folosesc sabia sau aruncă bombe”.

Vicepreședintele american a contestat vehement afirmațiile Papei Leon, invocând exemple istorice precum implicarea SUA în cel de-Al Doilea Război Mondial. El a susținut că intervențiile americane, inclusiv eliberarea Franței și a lagărelor naziste, pot fi considerate acțiuni justificate.

Vance, care este catolic, a precizat că apreciază implicarea Papei în teme precum imigrația sau avortul, dar consideră că există limite.

„Este important ca și Papa să fie atent când vorbește despre teologie”, a spus acesta. Vance a mai subliniat că astfel de opinii trebuie să fie „ancorate în adevăr”. El a adăugat că, la fel cum liderii politici trebuie să fie precauți în declarațiile publice, și liderii religioși au o responsabilitate similară.

Trump l-a numit „un papă slab”

Schimbul de replici dintre cei doi a apărut într-un context deja extrem de tensionat între Papa Leon al XIV-lea și administrația condusă de Donald Trump.

Suveranul Pontif a criticat intervenția militară a SUA împotriva Iranului. În mai multe rânduri, el a făcut apeluri la pace. La rândul său, Trump l-a descris drept un papă „slab și ineficient în politica externă”.

Declarațiile liderilor de la Washington au generat reacții în rândul comunității catolice din Statele Unite. Mai mulți reprezentanți ai clerului au apărat pozițiile Papei Leon și au criticat atacurile venite din zona politică.

În același timp, chiar Suveranul Pontif a transmis că nu se teme de criticile administrației americane. El a spus că va continua să promoveze mesajul de pace bazat pe Evanghelie.

