Donald Trump a publicat o imagine realizată cu IA în care apare pe post de vindecător, precum Iisus Hristos

Un nou gest controversat făcut de Donald Trump stârnește un val de reacții în mediul online, scrie Mediafax. Președintele american a publicat o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare pe post de vindecător, precum Iisus Hristos.

Trump a publicat imaginea pe Truth Social

Donald Trump a distribuit imaginea pe propria rețea de socializare, Truth Social. Aceasta a devenit virală în scurt timp atrăgând numeroase comentarii.

În imaginea realizată cu IA apare Trump la căpătâiul unui bolnav pe care îl vindecă. Liderul de la Casa Albă este înconjurat de oameni și poartă o robă albă și o pelerină roșie.

Imaginea a fost însoțită de mii de comentarii. Unii s-au declarat de acord cu asocierea făcută de președintele SUA, în timp ce alții i-au adus critici.

Imaginea a apărut la puțin după ce Donald Trump l-a atacat dur pe Papa Leon. Tot pe Truth Social, Trump a scris despre Suveranul Pontif că este „slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic pentru politica externă”.

