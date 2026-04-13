Giorgia Meloni este de partea lui Leon în disputa cu Trump. „Papa poate să condamne toate formele de război”

Giorgia Meloni este de partea lui Leon în disputa cu Trump. „Papa poate să condamne toate formele de război”

Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, la taxat ferm și fără echivoc pe Donald Trump pentru atacul la Leon al XIV-lea. Afirmațiile halucinante pe care președintele SUA le-a făcut de pe scara elicopterului la adresa Papei Leon al XIV-lea sunt considerate inacceptabile. Succint, Trump l-a acuzat pe Papă că „catastrofal în politica externă”, susține criminalitatea, imigrația și încercarea Iranului de a obține bomba atomică.

Giorgia Meloni a considerat luni „inacceptabile” cuvintele adresate de președintele american Donald Trump, Papei, pe care l-a considerat „catastrofal în politica externă” după ce Leon al XIV-lea a criticat războiul din Orientul Mijlociu.

Papa Leon, Robert Francis Prevost, este primul Părinte al Bisericii Catolice nord-american. La alegerea sa s-a speculat că ar fi contibuit și Trump, evident fals.

Meloni: Apelurile la pace pe care le transmite Suveranul Pontif sunt corecte

Premierul italian Giorgia Meloni a condamnat luni remarcile făcute de președintele american Donald Trump despre Papa Leon, spunând că apelurile la pace pe care le transmite Suveranul Pontif sunt „corecte”.

„Papa este capul Bisericii Catolice și este corect și normal ca el să invoce pacea și să condamne toate formele de război”, a adăugat prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Nu sunt deloc fan Papa Leon, îl prefer pe Louis

Nu sunt deloc fan Papa Leon, declara Trump. Papa Leon este slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în ceea ce privește politica externă, comprima președintele SUA.

Vorbește despre „frica” de Administrația Trump, dar nu menționează frica pe care Biserica Catolică și toate celelalte organizații creștine au avut-o în timpul COVID, când arestau preoți, pastori și pe toți ceilalți pentru că țineau slujbe religioase, chiar și atunci când ieșeau afară și se aflau la o distanță de trei sau chiar șase metri.

Îmi place mult mai mult de fratele său, Louis, decât de el, pentru că Louis este complet MAGA. El înțelege, iar Leon nu”, a scris Trump.

