Reacția lui Mihai Bendeac după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără. ”Domnișoara a inițiat gestul și a râs”

11 feb. 2026, 11:24, Actualitate
Reacția lui Mihai Bendeac după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără. ”Domnișoara a inițiat gestul și a râs”
Mihai Bendeac, în vârstă de 42 de ani, a reacționat după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său ”Băieți de oraș”.

Mihai Bendeac a fost acuzat de Centrul Filia, o organizație care face auzite vocile femeilor, că a hărțuit o tânără la premiera filmului său – ”Băieți de oraș. A fost publicată și o imagine blurată cu tânăra și actorul.

”Ne-au dezgustat și revoltat imaginile cu Mihai Bendeac în care acesta hărțuiește o tânără. E inadmisibil ca persoane publice ca Mihai Bendeac să hărțuiască femei și fete și să nu fie trași la răspundere”, a transmis Centrul Filia într-o postare pe Facebook.

Mihai Bendeac a reacționat în mediul online după aceste acuzații.

”Centrul FILIA, bloggerul Zoso și un “influencer” de Youtube și-au dat astăzi mâna pentru a agresa sexual o femeie. Mâine dimineață vom depune plângere la Poliție. Până una alta, acesta este răspunsul meu pentru acești indivizi și pentru sus-numita instituție: In primul rand cum vă permiteți dumneavoastra så sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming? Este o chestiune care ține de dorința dvs de a obtine vizualizări?

Căci daca într-adevăr ați văzut ceva sexual în această interacțiune s-ar putea să aveți o problemă ce necesită tratament. Si asta e grav pentru niste persoane care se presupune ca ar trebui sa protejeze femeile. Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile intregi in care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor”, a scris acesta pe Facebook.

”Nu i-au fost atinse părțile intime iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi. Sunt un bărbat care NU are nevoie să pipăie femei la fan meetings, cu sute de oameni in jur. Probabil treceți prin filtrele si fanteziile dvs. Revenind la începutul acestui mesaj, partea gravă derivă din faptul că dumneavoastră v-ati permis să sexualizați și să faceți așa ceva unei femei. Care, apropo, NU a fost intrebata/contactata in legatura cu treaba asta. Daca ati fi fost de buna credinta, puteati incerca sa aflati cine e si sa luati legatura cu ea, s-o intrebati. Nu va e jena?”, a adăugat actorul.

Mihai Bendeac este cunoscut ca actor, dar și din postura de jurat la emisiunea ”iUmor”, care a fost difuzată de postul de televiziune Antena 1. De curând, acesta  a fost jurat la show-ul ”The Ticket”, de la același post TV.

