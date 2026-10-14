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Reacția MAE după ce o dronă a lovit o navă comercială străină în apele teritoriale ale României

Ruxandra Radulescu
Reacția MAE după ce o dronă a lovit o navă comercială străină în apele teritoriale ale României
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Ministerul Afacerilor Externe a transmis că instituția este în legătură cu autoritățile responsabile, după ce nava maritimă, Yara J, aflată sub Pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale României, miercuri seară.

„Ministerul Afacerilor Externe este în legătură permanentă cu instituțiile și autoritățile naționale competente de la momentul primei alerte.

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Suntem pregătiți să informăm partenerii internaționali și să reacționăm public după ce autoritățile care investighează vor confirma circumstanțele incidentului”, afirmă MAE.

O navă comercială aflată în apropiere de Sulina ar fi fost lovită de o dronă miercuri seară, 14 octombrie, incidentul fiind urmat de un incendiu la bord.

Echipajul navei este în siguranță, iar o navă de salvare a fost trimisă în zonă, potrivit informațiilor publicate de Ziua de Constanța.

Vasul implicat în incident este Yara J, care navighează sub pavilionul Insulelor Comore și are numărul IMO 9221803.

Incendiu la bordul navei

Primele informații indicau că Yara J se afla la aproximativ 8-10 mile marine sud-est de digul Sulina, în apropierea Deltei Dunării.

Datele transmise către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) indicau că nava era în balast și se afla ancorată la aproximativ nouă mile marine est de zona Vădanei atunci când autoritățile au fost informate despre producerea unui incendiu la bord.

Ulterior, reprezentanții navei au anunțat că incendiul a fost stins și că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță.

Echipajul nu a solicitat sprijin sau asistență suplimentară.

Potrivit informațiilor preliminare, echipajul ar fi format din marinari sirieni. De asemenea, primele date indicau că vasul se îndrepta spre Ucraina și transporta produse petroliere.

Nava SAR APOLLO a plecat spre zonă

Autoritățile române au mobilizat o navă de intervenție, după ce au fost anunțate că  cu La ora 20:25, Centrul Maritim de Coordonare a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Șase minute mai târziu, la ora 20:31, nava de căutare și salvare SAR APOLLO a plecat spre zona în care se afla Yara J.

La momentul solicitării intervenției, vasul avea o viteză de numai 0,4 noduri, fiind practic staționar.

Prioritatea autorităților maritime după declanșarea alertei a fost verificarea situației și asigurarea siguranței persoanelor aflate la bord.

Sursa FOTO: Vessel Finder

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