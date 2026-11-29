O dronă kamikaze de fabricație ucraineană s-a prăbușit și a explodat în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o plantație de ceai din orașul Rize, în nord-estul Turciei. Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar a provocat pagube materiale, a anunțat biroul guvernatorului regional.

Drona care s-a prăbușit în localitatea turcească de la Marea Neagră a fost identificată ca fiind un model FP-1, fabricat de Fire Point în Ucraina. Ucraina nu a comentat public incidentul până la acest moment, iar oficialii turci nu au precizat încotro s-ar fi îndreptat drona.

Drona a explodat la momentul impactului cu solul și a avariat ferestrele unor case din apropiere, dar nu au existat alte pagube, spun autoritățile turce. Explozia a lăsat un crater de aproximativ 7 metri pătrați, a relatat Hürriyet Daily News. Cea mai apropiată casă se afla la aproximativ 300 de metri distanță.

FP-1 este o dronă de atac unidirecțională folosită de Ucraina pentru atacuri la distanță în interiorul Rusiei. Aceasta are o rază de acțiune de până la 3.400 de kilometri și o sarcină utilă de până la 60 de kilograme.

Irina Terekh, directorul general al Fire Point, a declarat în iunie că Ucraina efectuează în medie între 5 și 20 de atacuri pe zi cu dronele sale FP-1 și FP-2.

Localitatea turcească Rize se află pe coasta Mării Negre a Turciei, iar Ucraina atacă în mod regulat porturile rusești de peste mări, cum ar fi Tuapse și Novorossiisk.

Accidentul este cel mai recent semn al războiului care se extinde pe teritoriul turc. În iunie, alte drone s-au prăbușit în Kastamonu și Samsun, iar fragmentele găsite în Samsun au fost legate de o dronă kamikaze ucraineană.

De asemenea, și navele turcești au devenit țintele dronelor. Ankara l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei în august, după ce dronele au lovit două nave deținute de turci în apropiere de Tuapse. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat pe 31 octombrie că atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile, „indiferent de cine sunt lansate”.