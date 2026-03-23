Reacție categorică după rușinea istorică a României: „Îmi vine să plâng! Să-și dea demisia"

Reacție categorică după rușinea istorică a României / Sursa FOTO: Mediafax

România a pierdut rușinos, iar unul dintre cele mai mari nume din handbal a avut o reacție categorică după acest eșec. „Îmi vine să plâng”, a declarat Remus Drăgănescu, în exclusivitate pentru PROSPORT. Mai mult, el i-a cerut președintelui FRH să își dea demisia.

Handbaliștii din echipa României au pierdut meciul de acasă cu Turcia, ratând calificarea în turul 3 preliminar pentru CM 2027.

Remus Drăgănescu îi cere demisia lui Constantin Din

Potrivit lui Remus Drăgănescu, singura soluție după această umilință este demisia președintelui FR Handbal, Constantin Din.

În sala „Romeo Iamandi”, din Buzău, echipa masculină de handbal a României a suferit una dintre cele mai rușinoase înfrângeri din istorie. „Tricolorii” au fost învinși de turci, scor 31-37, și au ratat calificarea în turul 3 al preliminariilor pentru Campionatul Mondial, care va avea loc în 2027.

Din păcate, încă din jocul tur s-a prefigurat că urmează o mare surpriză. Chiar dacă a pierdut (37-32) în fața României, Turcia a marcat ultimele 4 goluri ale partidei și a arătat că are forța să revină. Iar la Buzău chiar a făcut-o. Astfel, echipa antrenată de George Buricea a pierdut calificarea la un singur gol diferență.

„Mă doare sufletul, mă doare gâtul, îmi vine să plâng. Nu credeam că o să ajungem în așa hal. Ăștia de acum au jecmănit handbalul, nu se poate descrie situația. Îmi vine să plâng, să nu poți juca un sistem de joc, să ne uităm în cărțile de handbal. Nu poți să joci cu un portar de 1,80, de liga a doua, portarii au nevoie de timp să se maturizeze.

Selecționerul a luat un timeout când nu trebuie, cu o fază înainte. Mai jos decât să pierdem cu Turcia, nu cred că există. E harababură totală, nu mai avem români în campionatul intern. De ce îi mai zicem campionatul României dacă nu sunt români?

În mod normal, handbalul românesc ar trebui să aibă un alt președinte începând de luni dimineața! Domnul Din să plece acasă, să nu se mai prezinte la alegeri, nu mai are rost”, s-a revoltat fostul mare om de handbal, într-o declarație pentru ProSport.

Drăgănescu, un nume de legendă în handbal

Ca antrenor federal timp de 24 de ani, Remus Drăgănescu are un palmares de invidiat: a contribuit la cucerirea a 21 de medalii europene și mondiale de junioare, tineret și senioare! El a avut un mare merit și în triumful din 1995, când Carmen Amariei, Steluța Lazăr-Luca, Narcisa Lecușanu și Alina Dobrin, printre altele, deveneau campioane mondiale de tineret la Aracaju, în Brazilia.

Acolo, în sferturi, româncele au trecut de Ucraina, care în grupa D obținuse o victorie surprinzătoare în fața Rusiei, 26-20. În semifinala cu Norvegia, handbalistele noastre au reușit una dintre cele mai bune prestații din istorie, impunându-se cu 31-23.

În finală, România a trecut la pas de Danemarca, scor 28-24 (18-11).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucătoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram

ANALIZĂ Scumpirea petrolului lovește direct în buzunarele românilor. De ce afectează creșterea prețului la motorină și prețurile la alimente
13:47
Scumpirea petrolului lovește direct în buzunarele românilor. De ce afectează creșterea prețului la motorină și prețurile la alimente
SCANDAL Victor Ponta anunță ce măsuri ar lua dacă ar fi consilierul lui Nicușor Dan: ”Aș da buzna în biroul președintelui”
13:28
Victor Ponta anunță ce măsuri ar lua dacă ar fi consilierul lui Nicușor Dan: ”Aș da buzna în biroul președintelui”
INEDIT Electrocasnicul care îți mărește factura la energie fără să observi: poate consuma cât 65 de frigidere de la un loc
13:13
Electrocasnicul care îți mărește factura la energie fără să observi: poate consuma cât 65 de frigidere de la un loc
ECONOMIE Soluție pentru a înlocui motopompele cu benzină și motorină. Fermierii trec la panouri solare în câmpurile de pepeni
13:09
Soluție pentru a înlocui motopompele cu benzină și motorină. Fermierii trec la panouri solare în câmpurile de pepeni
CONTROVERSĂ Ungaria, lăsată pe dinafară în discuțiile secrete ale UE, de teamă că oamenii lui Orban informează Rusia
12:57
Ungaria, lăsată pe dinafară în discuțiile secrete ale UE, de teamă că oamenii lui Orban informează Rusia
EDUCAȚIE Elevii care pot fi admiși la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională
12:54
Elevii care pot fi admiși la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională
Mediafax
Mark Rutte: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Iranul amenință centralele energetice și de desalinizare din Golf după ultimatumul lui Trump
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost scufundat de Marina americană
Cancan.ro
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Ce se întâmplă doctore
Monica Tatoiu, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat că suferă de boala necruțătoare și de ce a refuzat să fie tratată în România: Nu mai pot sta în picioare, am o hemoragie cumplită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Obsesia neagră a geniului. 5 titani ai istoriei care și-au alimentat mintea cu zeci de cafele pe zi
COMUNICAT Cum începe procesul de înregistrare sistematică într-o localitate
14:12
Cum începe procesul de înregistrare sistematică într-o localitate
HOROSCOP Zodiac chinezesc pentru 23 martie 2026. Trei semne care vor avea noroc și prosperitate
14:07
Zodiac chinezesc pentru 23 martie 2026. Trei semne care vor avea noroc și prosperitate
ALEGERI Danezii votează marți componența viitorului Parlament. Cum a transformat Trump declinul lui Mette Frederiksen într-o speranță pentru al treilea mandat
14:01
Danezii votează marți componența viitorului Parlament. Cum a transformat Trump declinul lui Mette Frederiksen într-o speranță pentru al treilea mandat
REACȚIE Oana Gheorghiu revine cu detaliile întâlnirii de la Bruxelles cu Nicușor Dan. „E greu de acceptat că reforma nu înseamnă răsturnări de mese și scandal”
14:00
Oana Gheorghiu revine cu detaliile întâlnirii de la Bruxelles cu Nicușor Dan. „E greu de acceptat că reforma nu înseamnă răsturnări de mese și scandal”
FLASH NEWS Putin îl felicită pe Kim Jong Un pentru realegerea sa în funcția de lider suprem al Coreei de Nord
13:53
Putin îl felicită pe Kim Jong Un pentru realegerea sa în funcția de lider suprem al Coreei de Nord
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Am identificat marile schimbări făcute de Mirel Rădoi la campioana României. Analizăm cu Mihăiță Pleșan
13:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Am identificat marile schimbări făcute de Mirel Rădoi la campioana României. Analizăm cu Mihăiță Pleșan

Cele mai noi

Trimite acest link pe