Reacție categorică după rușinea istorică a României: „Îmi vine să plâng! Să-și dea demisia”

România a pierdut rușinos, iar unul dintre cele mai mari nume din handbal a avut o reacție categorică după acest eșec. „Îmi vine să plâng”, a declarat Remus Drăgănescu, în exclusivitate pentru PROSPORT. Mai mult, el i-a cerut președintelui FRH să își dea demisia.

Handbaliștii din echipa României au pierdut meciul de acasă cu Turcia, ratând calificarea în turul 3 preliminar pentru CM 2027.

Remus Drăgănescu îi cere demisia lui Constantin Din

Potrivit lui Remus Drăgănescu, singura soluție după această umilință este demisia președintelui FR Handbal, Constantin Din.

În sala „Romeo Iamandi”, din Buzău, echipa masculină de handbal a României a suferit una dintre cele mai rușinoase înfrângeri din istorie. „Tricolorii” au fost învinși de turci, scor 31-37, și au ratat calificarea în turul 3 al preliminariilor pentru Campionatul Mondial, care va avea loc în 2027.

Din păcate, încă din jocul tur s-a prefigurat că urmează o mare surpriză. Chiar dacă a pierdut (37-32) în fața României, Turcia a marcat ultimele 4 goluri ale partidei și a arătat că are forța să revină. Iar la Buzău chiar a făcut-o. Astfel, echipa antrenată de George Buricea a pierdut calificarea la un singur gol diferență.

„Mă doare sufletul, mă doare gâtul, îmi vine să plâng. Nu credeam că o să ajungem în așa hal. Ăștia de acum au jecmănit handbalul, nu se poate descrie situația. Îmi vine să plâng, să nu poți juca un sistem de joc, să ne uităm în cărțile de handbal. Nu poți să joci cu un portar de 1,80, de liga a doua, portarii au nevoie de timp să se maturizeze.

Selecționerul a luat un timeout când nu trebuie, cu o fază înainte. Mai jos decât să pierdem cu Turcia, nu cred că există. E harababură totală, nu mai avem români în campionatul intern. De ce îi mai zicem campionatul României dacă nu sunt români?

În mod normal, handbalul românesc ar trebui să aibă un alt președinte începând de luni dimineața! Domnul Din să plece acasă, să nu se mai prezinte la alegeri, nu mai are rost”, s-a revoltat fostul mare om de handbal, într-o declarație pentru ProSport.

Drăgănescu, un nume de legendă în handbal

Ca antrenor federal timp de 24 de ani, Remus Drăgănescu are un palmares de invidiat: a contribuit la cucerirea a 21 de medalii europene și mondiale de junioare, tineret și senioare! El a avut un mare merit și în triumful din 1995, când Carmen Amariei, Steluța Lazăr-Luca, Narcisa Lecușanu și Alina Dobrin, printre altele, deveneau campioane mondiale de tineret la Aracaju, în Brazilia.

Acolo, în sferturi, româncele au trecut de Ucraina, care în grupa D obținuse o victorie surprinzătoare în fața Rusiei, 26-20. În semifinala cu Norvegia, handbalistele noastre au reușit una dintre cele mai bune prestații din istorie, impunându-se cu 31-23.

În finală, România a trecut la pas de Danemarca, scor 28-24 (18-11).

