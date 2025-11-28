Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării

Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a lui Ionuț Moșteanu.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, își începe mesajul Ionuț Moșteanu.

Bilanțul lui Moșteanu

Fostul ministru și-a făcut și un scurt bilanț al mandatului.

„România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara.

Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni.

Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie.

Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi – am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria.

Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

Laude pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan

În ultima parte a mesajului, Moșteanu susține că România „este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc”. Fostul ministru aduce laude premierului Ilie Bolojan și președintelui Nicușor Dan, „oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă”.

„Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul.

Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește.

Și un gând despre viitor – România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic.

La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă – Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum.

Dumnezeu să ocrotească România!”, a mai scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Ionuț Moșteanu ocupa, în Guvernul Bolojan, funcțiile de vicepremier din partea USR şi ministru al Apărării Naţionale. Moșteanu a stat în funcția de demnitar 155 de zile. Acesta a preluat mandatul de ministru în data de 24 iunie 2025.

Moşteanu, acuzat că şi-a falsificat studiile

În primele poziții publice, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apărea facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra.

Ziariștii de la Libertatea au publicat joi un articol din care reiese că, pe lângă neclarităţile din CV-ul lui Moşteanu, ar mai fi şi ilegalităţi. Astfel, în perioada 2015 – 2016, acesta era consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.

Pentru a ocupa astfel de demnităţi, Moşteanu ar fi trebuit să aibă studii superioare. Aşa că, a scris că ar fi absolvit o universitate privată pe care, ulterior, a făcut-o dispărută din CV. La rândul ei, universitatea afirmă că nu l-a avut pe Moșteanu student.

Pe site-ul companiei TAROM, a fost postat un CV în care scria că, pe vremea când era angajat la Ministerul Transporturilor, era absolvent al Universităţii Athenaeum, urmată între 1996-2000.

În mai 2016, Moșteanu a fost numit secretar de stat în respectivul minister (decizia de numire nr. 199 din 31 mai 2016), funcție din care a fost eliberat la cerere în octombrie 2016.

Ministrul demisionar a deținut și funcția de membru în CA al Administrației Porturilor Maritime Constanța și în CA al TAROM SA. Numirile acestea au fost făcute cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor de selecție ale noilor membri în conducerea acestor societăți.

În iunie 2016, Legea 111/2016, pentru aprobarea și modificare OUG 109/2011, legislaţia renunța la această condiție a diplomei universitare. Membrii în CA numiți de autoritatea tutelară trebuiau să aibă doar „cel puțin 5 ani de experiență în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome”.

Moșteanu s-a aflat, așadar, în ilegalitate, doar din 25 februarie 2016, când a fost numit în CA al TAROM, până în 1 iunie 2016, când a fost publicată Legea 111/2016 în Monitorul Oficial. Trei luni, așadar. Pentru care a încasat indemnizație, conform declarațiilor de avere, mai scriu cei de la Libertatea.

Iar Moşteanu a obţinut acest lucru în baza CV-ului din care reieşea că ar fi absolvit Universitatea Atheneum.

În urma dezvăluirilor presei, Moşteanu a postat pe pagina sa de Facebook un text însoţit de o fotografie a unei diplome din care reiese că și-a obținut diploma la 42 de ani.

Șef la un club de biliard din Regie

Între 1995, anul în care a întrerupt studiile la Politehnică, și 1999, Moșteanu susține că a deținut funcția de „Executive Manager la Texas Express”. Este vorba despre Clubul Texas Express, club de bowling, biliard și snooker, din complexul studențesc Regie.

Marea deMOBILIZARE a rezerviștilor, un adevărat fiasco

Fostul șef al Ministerului Apărării Naționale se înscrie printre bărbații români care nu au satisfăcut stagiul militar obligatoriu la vremea când acesta împlinea vârsta majoratului. Mai mult, Moșteanu a organizat o acțiune de mobilizare a rezerviștilor, care a avut loc luna trecută. Exercițiul a devenit ținta ironiilor pe rețelele sociale și a fost criticat dur de societatea civilă.

Moșteanu, prins cu minciuna: Drona “rusească” nu putea fi doborâtă

Pătrunderea dronei „rusești” în spațiul aerian al României, în luna octombrie, a redeschis „Cutia Pandorei” în ceea ce privește doborârea dronelor neautorizate.

Incidentul a stârnit multe controverse și semne de întrebare despre cine are dreptul final de a ordona doborârea dronei. Reamintim că drona „rusească” nu a fost doborâtă de avioanele F16, deși Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat că el le-ar fi dat permisiunea să facă acest lucru.

Legea nr. 73 din 19 mai 2025 contrazice însă varianta ministrului Moșteanu, punctând că „dreptul de a ordona sau de a aproba măsurile prevăzute la art. 11 lit. c)-f) și art. 26 îl au persoanele cu drept de decizie stabilite prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.” (Mai multe detalii AICI)

De asemenea, Moșteanu a efectuat mai multe vizite internaționale fară miză și fără rezultate, precum deplasările din Ucraina, Egipt și Luxemburg.

Sub imaginea de „rezist” vocal, liderul USR pare să fi dat dovadă de falsă verticalitate. În preajma scrutinului prezidențial, acesta a decis sa-i retragă sprijinul Elenei Lasconi și să-l susțină pe Nicușor Dan.

În replică, Lasconi l-a numit „eminență gri” a unui USR deturnat din interior.

