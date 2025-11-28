Faptele de arme ale lui Ionuț Moșteanu. Cum l-a dat afară din USR pe Nicușor Dan: L-am împins. Atunci, era mai bine să conducem noi

În plin scandal legat de studiile ministrului Apărării, Gândul reamintește unul dintre episoadele controversate în care Ionuț Moșteanu a avut rol principal. Publicăm astăzi, din nou, înregistrarea în care Ionuț Moșteanu povestește cum i-a luat partidul lui Nicușor Dan, în 2017. Înregistrarea a fost publicată în premieră în mai 2025, la puțin timp după puciul pus la cale pentru îndepărtarea Elenei Lasconi de la șefia USR.

O discuție restrânsă între câțiva membri ai USR, printre care și Ionuț Moșteanu, dezvăluia autorul primului puci din USR, în urma căruia Nicușor Dan a fost înlăturat de la conducerea formațiunii politice pe care chiar el o fondase.

Informațiile au apărut la scurt timp după ce tot Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a pus la cale și înlăturarea Elenei Lasconi din fruntea partidului.

În spațiul public, Nicușor Dan a declarat că a plecat prin demisie din partid. Din înregistrarea audio intrată în posesia Gândul se înțelege însă că lucrurile au stat cu totul altfel.

„Sunt unul dintre ăia care i-am luat partidul. L-am dat afară, l-am împins”

Moșteanu a afirmat, la întâlnirea menționată mai sus, că este unul „dintre ăia care i-au luat partidul” lui Nicușor.

„Eu m-am certat cu el. I-am luat partidul în 2017. Sunt unul dintre ăia care i-am luat partidul. L-am dat afară, l-am împins. Atunci, era mai bine să conducem noi și-a fost bine c-am condus noi partidul. Are niște lipsuri. Ce înseamnă partidul de atunci? Partidul era bine așezat, pe picioare, care funcționa, avea structuri funcționale, oameni în toată țara; unii mai buni, unii mai răi. Că nu sunt toți genii, că n-ai de unde! Dacă erau toți harnici și geniali, eram… noi conduceam toată România asta. Și, mă rog, partidul se va face țăndări și noi ne vom duce, ne vom face alt partid, sau ne ducem care încotro mai vedem sau stăm, pur și simplu, agățați de niște mandate 3 ani și mai vedem dup-aia”, spune Moșteanu pe înregistrare.

„Burduja e mai mișto decât el”

Surpriza vine de la faptul că USR-istul Moșteanu recunoaște că PNL a avut un candidat mult mai bun decât al lor la alegerile locale din 2024, însă n-a luat decât 8%, spre deosebire de Nicușor Dan, care a obținut 45%.

„Decât… Burduja, apropo! Dacă e să judecăm așa, Burduja e mai mișto decât el. La toate punctele. E smart, e destupat, e articulat e…pana mea! Dacă aș veni așa, n-aș consuma politică, m-aș uita la Nicușor, m-aș uita la Burduja, aș zice: mă, Burduja ăsta are tot ce-i trebuie! A luat Burduja 8(%), ăsta 45(%). F…g s…t!”, mai spune Ionuț Moșteanu.

