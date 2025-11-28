Prima pagină » Știri politice » Faptele de arme ale lui Ionuț Moșteanu. Cum l-a dat afară din USR pe Nicușor Dan: L-am împins. Atunci, era mai bine să conducem noi

Faptele de arme ale lui Ionuț Moșteanu. Cum l-a dat afară din USR pe Nicușor Dan: L-am împins. Atunci, era mai bine să conducem noi

Sorin Avram
28 nov. 2025, 07:47, Știri politice

În plin scandal legat de studiile ministrului Apărării, Gândul reamintește unul dintre episoadele controversate în care Ionuț Moșteanu a avut rol principal. Publicăm astăzi, din nou, înregistrarea în care Ionuț Moșteanu povestește cum i-a luat partidul lui Nicușor Dan, în 2017. Înregistrarea a fost publicată în premieră în mai 2025, la puțin timp după puciul pus la cale pentru îndepărtarea Elenei Lasconi de la șefia USR.

O discuție restrânsă între câțiva membri ai USR, printre care și Ionuț Moșteanu, dezvăluia autorul primului puci din USR, în urma căruia Nicușor Dan a fost înlăturat de la conducerea formațiunii politice pe care chiar el o fondase.

Informațiile au apărut la scurt timp după ce tot Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a pus la cale și înlăturarea Elenei Lasconi din fruntea partidului.

În spațiul public, Nicușor Dan a declarat că a plecat prin demisie din partid. Din înregistrarea audio intrată în posesia Gândul se înțelege însă că lucrurile au stat cu totul altfel.

„Sunt unul dintre ăia care i-am luat partidul. L-am dat afară, l-am împins”

Moșteanu a afirmat, la întâlnirea menționată mai sus,  că este unul „dintre ăia care i-au luat partidul” lui Nicușor.

„Eu m-am certat cu el. I-am luat partidul în 2017. Sunt unul dintre ăia care i-am luat partidul. L-am dat afară, l-am împins. Atunci, era mai bine să conducem noi și-a fost bine c-am condus noi partidul. Are niște lipsuri.

Ce înseamnă partidul de atunci? Partidul era bine așezat, pe picioare, care funcționa, avea structuri funcționale, oameni în toată țara; unii mai buni, unii mai răi. Că nu sunt toți genii, că n-ai de unde! Dacă erau toți harnici și geniali, eram… noi conduceam toată România asta.

Și, mă rog, partidul se va face țăndări și noi ne vom duce, ne vom face alt partid, sau ne ducem care încotro mai vedem sau stăm, pur și simplu, agățați de niște mandate 3 ani și mai vedem dup-aia”, spune Moșteanu pe înregistrare

„Burduja e mai mișto decât el”

Surpriza vine de la faptul că USR-istul Moșteanu recunoaște că PNL a avut un candidat mult mai bun decât al lor la alegerile locale din 2024, însă n-a luat decât 8%, spre deosebire de Nicușor Dan, care a obținut 45%.

„Decât… Burduja, apropo! Dacă e să judecăm așa, Burduja e mai mișto decât el. La toate punctele. E smart, e destupat, e articulat e…pana mea! Dacă aș veni așa, n-aș consuma politică, m-aș uita la Nicușor, m-aș uita la Burduja, aș zice: mă, Burduja ăsta are tot ce-i trebuie! A luat Burduja 8(%), ăsta 45(%). F…g s…t!”, mai spune Ionuț Moșteanu.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

1 AN DE LA ANULARE 28 noiembrie. România, ți se pregătește ceva. CCR decide renumărarea voturilor din primul tur al prezidențialelor, CSAT vorbește de „atacuri cibernetice” care ar fi influențat alegerile, STS neagă, iar AEP sesizează Parchetul în legătură cu campania lui Georgescu
06:00
28 noiembrie. România, ți se pregătește ceva. CCR decide renumărarea voturilor din primul tur al prezidențialelor, CSAT vorbește de „atacuri cibernetice” care ar fi influențat alegerile, STS neagă, iar AEP sesizează Parchetul în legătură cu campania lui Georgescu
EXCLUSIV Gândul publică punctajul USR pentru campania electorală, pensiile magistraților și pentru scandalul secretizării ajutorului pentru Ucraina. Ce trebuie să rostească liderii partidului la fiecare apariție TV – „Miza alegerilor de la București: fie mergem mai departe pe drumul început de Nicușor Dan, fie pierdem tot ce am câștigat în ultimii 4 ani”
05:00
Gândul publică punctajul USR pentru campania electorală, pensiile magistraților și pentru scandalul secretizării ajutorului pentru Ucraina. Ce trebuie să rostească liderii partidului la fiecare apariție TV – „Miza alegerilor de la București: fie mergem mai departe pe drumul început de Nicușor Dan, fie pierdem tot ce am câștigat în ultimii 4 ani”
POLITICĂ Avocatul Toni Neacșu oferă PSD-PNL soluția pe tavă pentru criza-Moșteanu: “O moțiune simplă în Parlament”
23:27
Avocatul Toni Neacșu oferă PSD-PNL soluția pe tavă pentru criza-Moșteanu: “O moțiune simplă în Parlament”
FLASH NEWS Scandal la Timișoara. Artistul Nicolae Voiculeț îl acuză pe Dominic Fritz că sabotează Crăciunul românilor:”Vom cânta până îți intră capul în pământ de rușine”
22:56
Scandal la Timișoara. Artistul Nicolae Voiculeț îl acuză pe Dominic Fritz că sabotează Crăciunul românilor:”Vom cânta până îți intră capul în pământ de rușine”
FLASH NEWS Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”
22:07
Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”
POLITICĂ Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
21:56
Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Exploratorul care a făcut pentru prima dată înconjurul lumii
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „AMERICANII au spus că nu mai au suficiente arme. Nu pot produce cât produc rușii”
07:00
Dan Dungaciu: „AMERICANII au spus că nu mai au suficiente arme. Nu pot produce cât produc rușii”
ACTUALITATE Valentin Stan: MACRON n-are curaj să sufle în fața lui Trump, dar îl ironizează în absența lui
07:00
Valentin Stan: MACRON n-are curaj să sufle în fața lui Trump, dar îl ironizează în absența lui
ACTUALITATE Cum vede Ion Cristoiu TEFELIȘTII francezi că vor face față serviciului militar
06:30
Cum vede Ion Cristoiu TEFELIȘTII francezi că vor face față serviciului militar
ACTUALITATE Valentin Stan: UCRAINA poate primi garanții de securitate care depind de președintele american
06:00
Valentin Stan: UCRAINA poate primi garanții de securitate care depind de președintele american
DEZVĂLUIRI The New York Times dezvăluie cum liderii europeni au aflat din presă despre planul de pace al lui Trump pe Ucraina. „Coaliția voinței” a devenit „coaliția celor care așteaptă”
06:00
The New York Times dezvăluie cum liderii europeni au aflat din presă despre planul de pace al lui Trump pe Ucraina. „Coaliția voinței” a devenit „coaliția celor care așteaptă”
EXTERNE După ce Trump l-a scutit de sancțiuni, Viktor Orban se întâlnește astăzi cu Vladimir Putin, la Moscova: „Acum trebuie să mă asigur că există petrol”
06:00
După ce Trump l-a scutit de sancțiuni, Viktor Orban se întâlnește astăzi cu Vladimir Putin, la Moscova: „Acum trebuie să mă asigur că există petrol”