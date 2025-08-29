Realitatea cruntă din România: muncitorii străini își găsesc tot mai greu chirie: „Oamenii sunt surprinzător de neserioși”

Tensiunile din sociatetea noastră dintre migranți și o anumită parte a poporului sunt tot mai clare. Astfel, un tânăr din Cluj-Napoca care caută de mai multă vreme chirie pentru o prietenă a sa care nu e din Uniunea Europeană, nu găsește.

Astfel, răspunsurile la anunțul său fie sunt „reticente” sau „neserioase”, fie lipsesc cu desăvârșire.

„Oare are sau știe cineva o chirie OK până în 400 euro, poate fi garsonieră sau apartament, pentru o persoană care nu e din EU, dar lucrează în Cluj? Ar trebui să fie cu contract și înregistrată la ANAF, ca să poate fi folosită pentru cardul de rezidență. Persoana este foarte serioasă, îngrijită, hard-working. Oamenii sunt surprinzător de neserioși și reticenți când vine vorba de persoane extra-comunitare”, se plânge tânărul din Cluj-Napoca, potrivit Știri de Cluj.

Autorul recomandă:

Răspunsul unui livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „ Am venit aici și…”

Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh