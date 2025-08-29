Răspunsul unui livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „ Am venit aici și...”

Un livrator asiatic a fost întrebat cum se simte în România. „Rehan, te filmăm. Ai auzit despre tipul care a fost lovit în față?”, așa începe videoclipul viral distribuit pe Facebook.

Acesta răspunde:

„Da, da”.

„E din Bangladesh. Noi filmăm ca să arătăm cum sunt primiți oamenii în România. Acea persoană nu ne reprezintă. Vrem doar să dăm mâna cu tine. Cine muncește e binevenit. O parte din familia mea muncește ca tine, într-o altă țară. Deci știm cum e să muncești în străinătate”, continuă interlocutorul român.

Livratorul a mărturisit apiu cât de greu i-a fost să se adapteze în România, însă spune că aici se simte „ca acasă”.

„Am fost șocat prima oară când am venit. Nu știam să livrez, nu știam limba. Am venit aici și era o femeie afară. Am întrebat unde e adresa asta. Și ea, în loc să răspundă, a zis: hai cu mine, fiule. Românii sunt foarte de treabă. Și eu sunt șocat de ceea ce s-a întâmplat ”, a mărturisit livratorul străin. În trei ani, nu s-a întâmplat așa ceva. Vă spun sincer, nu m-aș muta în altă țară. Pentru că, sincer, nu mă simt plecat de acasă. Mă simt acasă. Am atâția prieteni în România. Îmi zic boss, le zic boss”, povestește livratorul.

Postarea aceasta a adunat valuri de reacții:

„Nu am văzut niciun nepalez care să cerșească pe la Unirii. Niciun nepalez care să vândă «păcălici» pentru centura de siguranță prin intersecții. Niciun nepalez care să bage «alba-neagra» prin Centrul Vechi. Și nici nu taie porcu’-n strada… Niciun nepalez care să bage mâna prin buzunarele noastre în RATB. Niciun nepalez beat pe bănci, prin parc. Niciun nepalez care să mă întrebe dacă «n-am o țigară, bos». Niciun nepalez care să-și trimită copiii la cerșit pe la terase. I-am văzut zilnic la Glovo/Bolt, aducându-ne mâncarea nouă, celor care ne era greu să ne ridicăm c*ru’ să o luăm singuri. I-am văzut construindu-ne casele.I-am văzut măturându-ne străzile”, a comentat cineva.

Același internaut a mai zis:



„I-am văzut pregătindu-ne mâncarea la aproape orice fast-food din mall-uri. I-am văzut prin hipermarketuri, aranjându-ne produsele pe rafturi.I-am văzut pe blocuri, în soare de 40 de grade, punând smoală pe acoperișuri, în timp ce noi ne plângeam din birou, cu aerul condiționat pornit, că «e prea cald afară». I-am văzut trimițând 50 de euro la Western Union. 50 DE EURO! 250 lei!!! Nu au venit aici ca să-și facă vile în țara lor, AU VENIT DE FOAME! Și au găsit un colț de pâine în România. Uscat, mic sau fărâmicios, dar pe care îl împart și cu cei dragi. Ăsta este Vestul lor! Dar noi le dăm un pumn în gură…”.

