Realitatea necunoscută a primelor luni de după ADOPȚIE: o perioadă dificilă, asemănătoare cu stările post-partum

03 nov. 2025, 12:29, Actualitate
Realitatea necunoscută a primelor luni de după adopție / foto cu caracter ilustrativ

Adopția unui copil înseamnă, dincolo de emoții intense, și provocări pe care foarte puțini părinți le anticipează. Realitatea necunoscută, dură a primelor luni de după adopție înseamnă o perioadă dificilă, asemănătoare cu stările post-partum.

Se produc schimbări importante în rutină și chiar în echilibrul emoțional al familiei încă din primele luni după ce copilul ajunge acasă, scrie Ziarul de Iași.

Sfaturi de la DGASPC Iași

Specialiștii DGASPC Iași atrag atenția că această perioadă de adaptare presupune multă răbdare, înțelegere și flexibilitate din partea tuturor.

Mihaela Pop, consilier superior în cadrul instituției, spune că mulți părinți care vor să adopte un copil au așteptări nerealiste. Unii își imaginează că noul membru al familiei se va integra imediat și nu înțeleg că, în realitate, adaptarea presupune un efort din ambele părți.

„Mulți nu pot dormi, se gândesc dacă copilul respiră corect sau dacă are febră. Este similar cu stările post-partum, iar unii ajung să se simtă deprimați sau copleșiți, mai ales când planurile lor personale sau profesionale sunt date peste cap”, a precizat consilierul.

În plus, comportamentul copilului adoptat poate fi, uneori, imprevizibil. De exemplu, sunt cazuri în care unii micuți manifestă regresii în dezvoltare – vor să fie ținuți mai mult în brațe, cer biberonul sau chiar își doresc să fie tratați ca niște bebeluși, deși nu mai este cazul.

