Record! Cel mai scump loc de parcare de reședință. Orașul care spulberă rezonabilul

Criza locurilor de parcare din marile orașe face ca prețurile pentru astfel de serviciu să crească amețitor. În Galați, de exemplu, un loc de parcare de reședință a fost adjudecat la licitație cu suma record de 10.007 lei, echivalentul a peste 2.000 euro. Este cea mai mare sumă anuală plătită vreodată pentru un loc de parcare în oraș. Licitația a fost organizată de Primăria Galați.

Locul de parcare a fost licitat în cadrul unei sesiuni organizate de administrația locală, care pune la dispoziție spații rezidențiale în regim competitiv, deși tariful de pornire a fost de 175 lei. Lipsa locurilor disponibile duce frecvent la creșterea sumelor, până la 600-700 lei. În acest caz, competiția a fost acerbă, iar suma finală a ajuns la 10.007 lei, un record în Galați. Vecinii celui care a plătit acești bani sunt uimiți de suma licitată.

Locuri de parcare la preț de cavou

Reprezentanții Primăriei spun că amenajarea unui loc de parcare costă între 15.000 și 19.000 lei, în funcție de lucrările necesare asfaltare, demolări, iluminat public și marcaj. În trecut au existat și situații în care persoane au licitat sume mari, dar nu au mai plătit nimic. Pentru a preveni astfel de cazuri, Consiliul Local a schimbat regulamentul.

Consiliul Local a modificat regulamentul de atribuire a locurilor de parcare, așa încât cetățenii care licitează, dar nu achită sumele, să nu mai poată să-și rezerve un loc de parcare pe domeniul public. În municipiul Galați.

În Galați, sunt amenajate aproximativ 7500 de locuri de parcare de reședință, care pot fi folosite între 16 și 8:00 în restul intervalului, oricine poate parca acolo unde găsește loc liber.

