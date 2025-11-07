Prima pagină » Actualitate » Record! Cel mai scump loc de parcare de reședință. Orașul care spulberă rezonabilul

Record! Cel mai scump loc de parcare de reședință. Orașul care spulberă rezonabilul

07 nov. 2025, 19:10, Actualitate
Record! Cel mai scump loc de parcare de reședință. Orașul care spulberă rezonabilul

Criza locurilor de parcare din marile orașe face ca prețurile pentru astfel de serviciu să crească amețitor. În Galați, de exemplu, un loc de parcare de reședință a fost adjudecat la licitație cu suma record de 10.007 lei, echivalentul a peste 2.000 euro. Este cea mai mare sumă anuală plătită vreodată pentru un loc de parcare în oraș. Licitația a fost organizată de Primăria Galați.

Locul de parcare a fost licitat în cadrul unei sesiuni organizate de administrația locală, care pune la dispoziție spații rezidențiale în regim competitiv, deși tariful de pornire a fost de 175 lei. Lipsa locurilor disponibile duce frecvent la creșterea sumelor, până la 600-700 lei. În acest caz, competiția a fost acerbă, iar suma finală a ajuns la 10.007 lei, un record în Galați. Vecinii celui care a plătit acești bani sunt uimiți de suma licitată.

Locuri de parcare la preț de cavou

Reprezentanții Primăriei spun că amenajarea unui loc de parcare costă între 15.000 și 19.000 lei, în funcție de lucrările necesare asfaltare, demolări, iluminat public și marcaj. În trecut au existat și situații în care persoane au licitat sume mari, dar nu au mai plătit nimic. Pentru a preveni astfel de cazuri, Consiliul Local a schimbat regulamentul.

Consiliul Local a modificat regulamentul de atribuire a locurilor de parcare, așa încât cetățenii care licitează, dar nu achită sumele, să nu mai poată să-și rezerve un loc de parcare pe domeniul public. În municipiul Galați.

În Galați, sunt amenajate aproximativ 7500 de locuri de parcare de reședință, care pot fi folosite între 16 și 8:00 în restul intervalului, oricine poate parca acolo unde găsește loc liber.

Recomandarea autorului: S-a scumpit PARCAREA de REȘEDINȚĂ în București. Tarife și condiții în 2025, în funcție de zonă

Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
ECONOMIE România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură
20:17
România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură
LIVE Viktor Orban la Casa Albă. Trump îl laudă pe premierul maghiar: „Este un lider extraordinar!” Orban, la a doua vizită, România încă așteaptă
19:42
Viktor Orban la Casa Albă. Trump îl laudă pe premierul maghiar: „Este un lider extraordinar!” Orban, la a doua vizită, România încă așteaptă
ACTUALITATE Ce a vorbit Nicușor Dan cu Zelenski la telefon: Ucraina are nevoie să câștige războiul. Lucrăm pentru un parteneriat strategic
18:17
Ce a vorbit Nicușor Dan cu Zelenski la telefon: Ucraina are nevoie să câștige războiul. Lucrăm pentru un parteneriat strategic
ACTUALITATE O chițimie de o liră sterlină face valuri pe piața imobiliară britanică. Ce venituri fabuloase poate aduce „o debara cu două camere”
18:01
O chițimie de o liră sterlină face valuri pe piața imobiliară britanică. Ce venituri fabuloase poate aduce „o debara cu două camere”
JUSTIȚIE Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, audiat de DNA. Ce calitate are în dosarul în care un senator ar fi încercat să-i dea șpagă
17:39
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, audiat de DNA. Ce calitate are în dosarul în care un senator ar fi încercat să-i dea șpagă