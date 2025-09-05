Prima pagină » Actualitate » Record de taxe neachitate la Cluj, descoperite de ANAF. Trei persoane, restante cu 337 de milioane de lei

Luiza Dobrescu
05 sept. 2025, 08:31, Actualitate
Persoane cu venituri de peste 100 milioane de lei au fost descoperite de  ANAF, în Cluj Napoca, pentru care nu au plătit taxele aferente averii deținute. În cel de-al doilea trimestru al anului, agenții fiscali au mai descoperit și alte persoane cu peste 170 de milioane de lei, fiecare, nedeclarați. 

La Cluj, ANAF a înregistrat un record în ceea ce privește averile mari, pentru care beneficiarii nu au plătit nicio taxă statului. În Cluj, din cele 167 de controale efectuate de inspectorii ANAF în cel de-al doilea trimestru al anului, au identificat venituri suplimentare de 398 milioane lei (dintre care 337 milioane lei erau pe numele a trei persoane din  Cluj).

Acestor trei persoane le-a fost stabilit un cuantum de plată de 93 de milioane de lei pentru veniturile nedeclarate în timp. În primul trimestru al anului, cea mai mare sumă nedeclarată a fost a unui bucureștean din Sectorul 4, care s-a ridicat la 7,5 milioane de lei.

Din cele 93 de milione de lei pe care aceștia îi au de achitat către stat, 39,3 milioane de lei sunt doar dobânzile și penalitățile.

ANAF a identificat creanțe, în primul trimestru al anului fiscal, în valoare de 81,5 milioane de lei, iar datoriile totale către stat au fost stabilite la 167,3 milioane de lei.

