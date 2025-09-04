STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de €

Gândul a intrat în posesia stenogramelor din dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane de euro, din neplata TVA, în urma căruia procurorii i-au reținut pe patronul Automobile Leasing, Gigi Bracaci, dar și alți complici. Potrivit DNA, mașini second-hand de lux cumpărate din UE erau revândute în România prin intermediul unul lanț de firme ”carusel” care efectuau tranzacții fictive pentru a reduce la sume infime obligațiile fiscale la stat.

Din documentele consultate de Gândul, reiese că Hăulică Gabriel cunoștea dinainte ce înscrisuri urmau să-i fie solicitate de inspectorii A.J.F.P. Iași, precum și aspectele de remediat, astfel încât rezultatele activității de control să permită funcționarea în continuare a societăților administrate de acesta.

De asemenea, Hăulică Gabriel o instruit-o pe Stamate Doina cu privire la explicațiile pe care să le ofere organelor cu atribuții de control fiscal în legătură cu sumele declarate/rectificate menționând în final: „trebuie să găsesc o minciună”.

Patronul Gigi Bracaci și alți patru complici au fost reținuți pentru 24 de ore cu propunere de arestare pentru 30 de zile. Mai multe detalii AICI.

„E așa de flagrantă treaba”

STAMATE DOINA (”ADINA”): Nu am când să fac. Nu am când să mai fac și închiderea de lună. Înțelege!

HĂULICĂ GABRIEL: Dă-o dracului de închidere, cât om face-o… Om face-o! Că avem justificare. Nu mai… Că eu până marți, trebuie să mă duc cu ele rezolvate. Înțelege-mă!

STAMATE DOINA (”ADINA”): Oricum, mi se pare că facem o greșeală. Mi se pare… Adică… E așa de flagrantă treaba… Când se vede cum… Mă rog! Nu-s egale una cu cealaltă…

STAMATE DOINA (”ADINA”): Mă rog! GABI, daʼ să știi că-mi ia foarte mult timp. Adică… Mie îmi ia un an… Ăăă… Un an, o zi. Poate chiar mai bine ca să fac un an. Atâtea declarații… patru ori doișpeʼ… patrușʼ opt de declarații pe zi.

HĂULICĂ GABRIEL: Da… Daʼ nu la toate patru. Că AGRESIV-uʼ o fost bun și cu CORINT-uʼ. Eu nu-nțeleg…

STAMATE DOINA (”ADINA”): Păi, daʼ n-o fost bun! N-o fost, c-o mai apărut câte-o diferență…[neinteligibil]… Adica eu nu pot să risc să le las așa… Zic:„Aaa… Lasă, că-i AGRESIV-uʼ și CORINT-uʼ și-i bun…”. Și să-l las așa. Păi, eu trebuie… Eu fac așa… Scot p-aia veche, verific cu ce-i acuma în contabilitate, verific cu 300… O modific p-aia veche și o fac la fel cu 300… O semnez, o trimit în SPV… Verific dacă s-o intrat în SPV și dacă are cor… Ăăă… Cum se cheamă? Îi corectă și n-am primit erori. Adică… Ăăă… Nu-i greu. Nu-i o muncă grea deloc. E o muncă anevoioasă și… pisăloagă. Și-mi ia foarte mult timp. Și mă gândesc că mă duc vreo doi ani, încă patru… cinci zile încolo… până-n 2020… Și ce facem cu închiderea?

HĂULICĂ GABRIEL: Dă-o dracului! Când om termina-o, om termina-o!

STAMATE DOINA (”ADINA”): Da… Bun, GABI! Ăăă… Problema este în felul următor… Eu mă duc direct la SOCOLA. Adică eu le-am… Deja le-am transformat o dată și le-am făcut egale între ele pe toate, toată viața mea! Dacă acuma le transform pe așa… Și după aceea zici că nu-i bun și-o luăm de la capăt, dă-le dracului! Îmi bag și le dau foc!

HĂULICĂ GABRIEL: Nu! Probabil o să intervină ceva… În 2024, ceea ce nu-i nul când face la INTERNAȚIONAL și la… La AGRESIV și la DAMAREX. Lasă, că știu eu! La spate de tot nu-i o problemă.”

„I-am lăsat, are vreo zece mii de lei TVA de plată”

Potrivit stenogramelor, patronul Automobile Leasing, Gigi Bracaci, și alți complici ar fi stabilit sume modice în ceea ce privește obligațiile fiscale la bugetul de stat pentru a nu trezi suspiciuni autorităților. Acest aspect este evidențiat de procurorii DNA în „discuția din data de 20.07.2024, ora 13:49:45, dintre Hăulică Gabriel și Brăcaci Andreas ; discuție din data de 15.12.2024, ora 12:13:02 dintre Hăulică Gabriel și Brînză Florin:

HĂULICĂ GABRIEL: La BUTCOVAN acolo ai rezolvat problema?

BRÎNZĂ FLORIN: Ce problemă? Da!

HĂULICĂ GABRIEL: Aia cu lăsatul!

BRÎNZĂ FLORIN: Da!

HĂULICĂ GABRIEL: Și cât i-ai lăsat?

BRÎNZĂ FLORIN: Ei, i-am lăsat, are vreo zece mii de lei TVA de plată …[neinteligibil-n.n.])”, se arată în stenograme.

Fraudă de tip „carusel”: „Aicea m-am păcălit oleacă”

Procurorii mai precizează „derularea unei fraude de tip „carusel” prin care anumite societăți ar fi fost interpuse în mod artificial în achizițiile de autoturisme efectuate din spațiul comunitar în regim de taxare inversă de către alte societăți.

HĂULICĂ GABRIEL: Luna trecută am socotit bine. Că ți-o ieșit… Na! Și la GBN ceva vreo treizeci, și la… Aaa! O ieșit bine.

BRĂCACI ANDREAS: E bine și la mine…

HĂULICĂ GABRIEL: Ce n-am… Ce n-am făcut eu bine acolo… Un singur lucru. La ICL m-am cam păcălit… La ICL ai oleacă de luat. Aicea m-am păcălit oleacă …[limbaj licențios-n.n]…!

BRĂCACI ANDREAS: Cât?

HĂULICĂ GABRIEL: Înțelegi? Trebuia să văd ceva și la ICL.

BRĂCACI ANDREAS: Păi, lasă luna asta.

HĂULICĂ GABRIEL: Eee… Pot să vorbesc cu FLORIN acuma, să treci una pe luna viitoare, că asta am să fac… Să ai ceva de dat și la ICL.

BRĂCACI ANDREAS: Da…

HĂULICĂ GABRIEL: Că doar luni pică… Eu până joi trebuie să…

BRĂCACI ANDREAS: Da, da… Da, da, da!

HĂULICĂ GABRIEL: Să aibă toate de dat, știi?

BRĂCACI ANDREAS: Da.

HĂULICĂ GABRIEL: Și ROMBRAC LOGISTICS n-are de dat. Și la ăștia trebuie să le dau. Tu n-ai avut decât PREMIUM și cu GBNuʼ.

BRĂCACI ANDREAS: Da…

HĂULICĂ GABRIEL: Și să reglez un pic ICL și cu ROM… Dai la toate câte-un pic. Daʼ mă duc eu la FLORIN și-l fac… Uite, una pe a doua lună, înțelegi?

BRĂCACI ANDREAS: Da…

HĂULICĂ GABRIEL: Una, două… Cum?

BRĂCACI ANDREAS: Da, da, da!

„Mi-o cerut jurnalele de vânzări / Nu-i bună asta”

După o perioadă, declarațiile 394 ale societății furnizoare (emitentă a facturilor fictive) au fost rectificate, astfel încât să existe concordanță între aceste declarații, înregistrările contabile și deconturile de TVA ale societății. În urma acestor rectificări, au apărut însă neconcordanțe între declarațiile 394 depuse de societatea client și societatea furnizoare.

HĂULICĂ GABRIEL: Da, domnu’. Unu: ai mai vorbit cu BELECA?

BRÎNZĂ FLORIN: Da.

HĂULICĂ GABRIEL: Și te-o-ntrebat ceva de mine?

BRÎNZĂ FLORIN: Păi o-ntrebat de ăstea, de ce s-o-ntâmplat anomaliile cele, și-am zis „bre, habar n-am, nu știu, io n-am verificat decât facturile dacă iese, da’ restu’ documentelor nu-nțeleg ce s-o-ntâmplat”. I-am zis „după data de 25 am să verific în amănunt și-am să… și-am să văd care-i problema”. I-am zis că n-am timp până pe 25 să-i spun de la ce s-o-ntâmplat. Înțelegi?

HĂULICĂ GABRIEL: Și ea ce-o…? Și ai zis că-mi spui de SAF-T.

BRÎNZĂ FLORIN: Păi am zîs că… cu ocazia lu ceea s-o făcut niște modificări, da’ nu știu de unde-apare greșeala. Înțelegi? Ce să-i spun mai mult de-atât?

HĂULICĂ GABRIEL: Bravo.

BRÎNZĂ FLORIN: Da, și mai este cu… mi-o cerut jurnalele de vânzări de la DAMAREX pe septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

HĂULICĂ GABRIEL: Nu-i bună asta.

BRÎNZĂ FLORIN: Păi de ce nu-i bun? Că bate cu-aceea. Că doar nu s-o reglat 3… nu s-o reglat 394 după aiestea?

„N-am avut de unde să mai completez. Nu le puteam regla”

În data de 20.07.2024, făptuitorii au procedat la rectificarea declarațiilor societății DAMAREX SRL, întrucât Beleca Elena – Liliana, inspector în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Iași, a sesizat unele neconcordanțe în raportările societății DAMAREX SRL (discuție din data de 21.07.2024, ora 22:31:55) și a cerut „rezolvarea” situației:

HĂULICĂ GABRIEL: Ei, FLORIN o reglat acuma DAMREX-uʼ și AGRESIV-uʼ. Problema este alta. Că nu-i ajuns niște sume aicea și-o umblat un pic și-n CORINT. C-o zis:„Băi, n-am avut unde să umblu.”. Că le-a…

STAMATE DOINA „ADINA”: Păi, vezi tu? Așa s-o-ntâmplat și data trecută cu DAMAREX. Adică, când era CATOANTUD în control.

HĂULICĂ GABRIEL: Da… I-am zis:„FLORINE, măcar dacă-ți venea în cap dracului să umbli în ROMBRAC AUTOMOBILE, că-i în control… Și te duceai pe ROMBRAC AUTOMOBILE, că nu și-o dat seama.”. Ea nu trebuia să-mi deregleze mie CORINT-uʼ. Acuma, CORINT-uʼ care era perfect… Cu DAMAREX-uʼ nu mai bate nici CORINT-uʼ, că o umblat în două luni, a noua și-a unșpeaʼ. Nici nu te-a întrebat, proasta! El nu a avut… Zice:„Măi, n-am avut de unde să mă completez. Nu le puteam regla.” . Și s-o dus pe CORINT.

Procurorii au pus sechestru pe imobile în valoare de 31 de milioane de lei, peste 50 de mașini de lux și sume în valoare totală de peste 440.000 de euro (în euro, lei, dolari și lire sterline) găsiți la percheziții.

Mai mult, aproximativ 23,5 de milioane de euro au fost scoase prin mii de tranzacții la ghișeu sau ATM din firmele acuzate de DNA că ar fi fraudat TVA în valoare de 18 milioane de euro în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2024, mai arată în sursele citate.

Operațiunea funcționa cu ajutorul societăților de tip „bidon”

În concret, deși stabilesc relațiile directe cu furnizorii intracomunitari și se ocupă de toate aspectele ce țin de derularea operațiunilor, pentru eludarea obligațiilor fiscale privind TVA, factorii de decizie ai societăților de tip „beneficiar real” (IMPORT CARS LEASING S.R.L, GBN IMPORT AUTOMOBILE S.R.L, ROMBRAC AUTOMOBILE S.R.L, GBD PREMIUM AUTOMOBILE LEASING S.R.L, ROMBRAC LIDER LOGISTICS S.R.L., PREMIUM SELECTION AUTOMOBILE S.R.L și VAN BUTCO INTERNATIONAL SRL), respectiv Brăcaci Gigel, Brăcaci Andreas, Necoară Gabriel, Butcovan Dorel și Butcovan Raul-Bogdan, au apelat la Hăulică Gabriel, care a coordonat activitățile societăților de tip „bidon” CATOANTUD S.R.L, CORINT SHOES S.R.L, AGRESIV C&B S.R.L, DAMAREX S.R.L, astfel că cea mai mare parte a achizițiilor intracomunitare a fost efectuată în special de CATOANTUD S.R.L și AGRESIV C&B S.R.L., care au aplicat regimul taxării inverse, iar ulterior bunurile au fost facturate beneficiarilor în fapt ai acestora.

Prin operaţiunile naționale, societățile de tip „bidon” au colectat TVA aferentă, iar societățile de tip „beneficiar real” au dedus TVA de aceeași valoare, folosind drept documente justificative facturile furnizate de societățile „bidon”. Totuși, aceste ultime societăți nu au și plătit către bugetul de stat TVA colectată din aceste operațiuni, ca urmare a evidențierii unor operațiuni fictive în special pe relații cu societatea DAMAREX SRL, care au permis deducerea în mod fraudulos de TVA.

Prin aceste scheme frauduloase prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 94.100.000 lei, întrucât, deși în perioada 2021 – 2023, atât IMPORT LEASING AUTOMOBILE S.R.L, GBN IMPORT AUTOMOBILE S.R.L, ROMBRAC AUTOMOBILE S.R.L, GBD PREMIUM AUTOMOBILE LEASING S.R.L, ROMBRAC LIDER LOGISTICS S.R.L, PREMIUM SELECTION AUTOMOBILE S.R.L., VAN BUTCO INTERNATIONAL SRL, cât și CATOANTUD S.R.L, CORINT SHOES S.R.L, AGRESIV C&B S.R.L, CORINT SHOES S.R.L. și DAMAREX S.R.L. au raportat achiziții intracomunitare de peste 465.586.000 lei, în urma schemei frauduloase aplicată, a fost achitată către stat TVA în valoare totală de aproximativ 7.827.000 lei, din care aproximativ 2.144.000 lei de societățile CATOANTUD S.R.L, CORINT SHOES S.R.L, AGRESIV C&B S.R.L și DAMAREX S.R.L., iar diferența de societățile IMPORT LEASING AUTOMOBILE S.R.L, GBN IMPORT AUTOMOBILE S.R.L, ROMBRAC AUTOMOBILE S.R.L, GBD PREMIUM AUTOMOBILE LEASING S.R.L, ROMBRAC LIDER LOGISTICS S.R.L și PREMIUM SELECTION AUTOMOBILE S.R.L., în condițiile în care valoarea TVA aferentă revânzării pe teritoriul României a bunurilor achiziționate intracomunitar depășește valoarea de 88.400.000 lei, precizează procurorii.

Societățile folosite pentru derularea circuitelor de tip „carusel” pot fi grupate în două categorii:

– societăți de tip „beneficiar real” sunt cele în care calitățile de asociat și/sau administrator sunt deținute de Brăcaci Gigel, Brăcaci Andreas, Necoară Gabriel, Butcovan Dorel și Butcovan Raul – Bogdan sau membrii ai familiilor acestora, respectiv Brăcaci Luminița și Butcovan Raluca-Iasmina.

– societăți de tip „bidon”, în care calitățile de asociat și administrator sunt deținute de către Hăulică Gabriel și care au fost interpuse în mod artificial în diferite tranzacții comerciale, astfel încât, în baza documentelor justificative emise în numele acestora, societățile care sunt beneficiare reale ale mecanismului înregistrează cheltuieli și deduc TVA de valori aproximativ egale cu valoarea veniturilor realizate și a TVA colectată, iar obligațiile fiscale datorate și efectiv plătite bugetului de stat sunt minime.

În cursul anului 2024, modul de operare al făptuitorilor a cunoscut unele improvizații atât ca urmare operaționalizării sistemului e-factura, cât și ca urmare a inițierii unor control al inspectorilor antifraudă la societățile făptuitorilor.

Acțiunile făptuitorilor s-au întemeiat tot pe evidențierea unor achiziții fictive de către societățile care, în lipsa acestora, ar fi înregistrat obligații fiscale de plată, în paralel cu omisiunea evidențierii acelorași operațiuni de către societatea furnizoare.

Tranzacții fictive cu articole de piele și pantofi, „paravan” pentru afacerile cu mașini de lux

Procurorii susțin că inculpații coordonau un lanț de firme-carusel, din care o parte aveau rolul de a revinde mașinile second-hand de lux, dar nu din considere economice, ci pentru a frauda TVA. Firmele cumpărau din state UE mașinile de lux care aveau puțini kilometri rulați și efectuau tranzacțiile în regim de taxare inversă, adică nu deduceau TVA, dar acesta se colecta la vânzarea pe teritoriul României.

În paralel, ar fi existat o serie de tranzacții fictive, în general de piele și pantofi, ori care aveau la bază cheltuieli nereale. Însă, pentru ca nici impozitele și taxele din aceste operațiuni fictive să nu fie plătite la bugetul de stat, au fost înregistrate alte și alte tranzacții fictive, fără ca operațiunile să fie înregistrate. Iar mecanismul continua astfel în spirală. Una dintre principalele societăți în numele căreia au fost emise facturile pentru operațiunile fictive era Damarex SRL.

Persoana care se ocupa de mascarea acestui mecanism era Gabriel Hăulică, susțin procurorii, care coordonarea ținerea evidențelor contabile prin Florin Brînză și Doina Stamate. Ei sunt acuzați și că modificau declarațiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate în România (D394) astfel încât să fie în concordanță cu înregistrările contabile și deconturile de TVA ale societății.

Mai mult, declarațiile informative erau modificate și depuse astfel încât la o primă vedere, mai ales dacă nu erau verificate și actele contabile în paralel, nu era sesizabil modul de fraudare a obligațiilor fiscale la bugetul de stat, spune DNA.

FOTO: Facebook/ Mediafax/Envato

