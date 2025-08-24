Prima pagină » Actualitate » Record național la LOTERIE în SUA. Un american a jucat aceleași numere pe 162 de bilete și a câștigat o sumă fabuloasă

Rene Pârșan
24 aug. 2025, Actualitate
Un american din Carolina de Sud şi-a încercat norocul abordând o strategie inedită. Jucătorul a cumpărat 162 de bilete identice la loteria Pick 4, pe care a cheltuit doar 339 de dolari, adică 289 de euro. Suma pe care a câştigat-o a devenit record naţional.

Cele 162 de bilete i-au adus norocosului un câştig de 811.000 de dolari, echivalentul a 691.831 de euro. Este cea mai mare sumă pe care a câştigat-o vreodată un singur jucător la loteria Pick 4.

Când a fost întrebat de ce a cumpărat atâtea bilete identice, bărbatul a spus că a avut „un sentiment bun” în legătură cu combinaţia de numere 1, 7, 3 şi 1. „Am fost încântat, desigur” a spus norocosul câştigător.

Bărbatul nu a fost singurul norocos al zilei. Un alt jucător care se afla în același magazin a auzit bărbatul vorbind despre sentimentul său de noroc și a decis să joace aceleași numere, câștigând 25.400 de dolari, echivalentul a 21.667.

