Mihai Tănase
24 feb. 2026, 09:17, Știri externe
Coasta de est a SUA, paralizată de o furtună de zapadă extremă. Peste 5.000 de zboruri anulate și sute de mii de oameni rămași fără electricitate
Pentru prima dată în 153 de ani, un ziar nu a putut fi tipărit din cauza ninsorii / Sursa FOTO: X/ @24saatofline

O furtună puternică a afectat luni coasta de est a Statele Unite ale Americii, provocând perturbări majore pentru milioane de persoane. Ninsorile abundente au dus la anularea a peste 5.000 de zboruri și la blocarea circulației în mai multe state americane.

În unele zone din Rhode Island și Massachusetts, stratul de zăpadă a ajuns la aproape 94 de centimetri. În Central Park, din New York City, au fost măsurați peste 48 de centimetri de zăpadă, potrivit Serviciul Național de Meteorologie, scrie BBC, citat de Mediafax.ro.

Autoritățile au avertizat că deplasările în New York au devenit „aproape imposibile”, în timp ce peste 600.000 de locuințe și companii de pe coasta de est au rămas fără curent electric. Cele mai afectate state au fost New Jersey și Massachusetts.

Avertismentele de furtună de iarnă s-au extins pe un areal vast, de la Carolina de Nord până în nordul statului Maine, iar în unele regiuni avertizările au ajuns inclusiv în estul Canadei.

Meteorologii au precizat că ninsorile urmau să continue pe tot parcursul zilei de luni, iar în zonele de coastă din nord-est cantitățile totale de zăpadă puteau ajunge până la 61-64 de centimetri până marți dimineață.

Ninsori fără precedent în SUA în cel mai mic stat american

Cel mai grav afectat pare să fi fost Rhode Island, cel mai mic stat american. Presa locală notează că furtuna ar putea fi cea mai puternică din istoria statului. În Providence, capitala statului, au fost înregistrați 91 de centimetri de zăpadă, depășind recordul anterior de 72 de centimetri, stabilit în februarie 1978.

„L-a depăşit cu mult. Am fost la fel de şocaţi ca toată lumea”, a declarat Candice Hrencecin, meteorolog la Serviciul Național de Meteorologie din Boston, pentru New York Times.

În Rhode Island și în statul vecin Connecticut, autoritățile au impus interdicții de circulație pentru deplasările neesențiale. Ulterior, măsuri similare au fost anunțate și în Massachusetts.

„Impun o interdicţie de călătorie pentru toate deplasările neesenţiale în sud-estul statului Massachusetts şi reduc limita de viteză pe autostrada Pike la 40 mph (25 km/h n.red)”, a declarat guvernatoarea statului Massachusetts, Maura Healey,  referindu-se la una dintre cele mai importante artere rutiere din stat.

Autoritățile avertizează că efectele extreme ale furtunii ar putea continua și în următoarele zile, pe fondul temperaturilor scăzute și al eforturilor dificile de degajare a drumurilor și refacere a rețelelor electrice.

Cele mai noi

