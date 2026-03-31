Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Regina Camilla vor efectua prima vizită oficială în Statele Unite, în luna aprilie, cu scopul de a consolida relațiile istorice și cooperarea bilaterală, scrie Mediafax.

„La recomandarea Guvernului Majestății Sale și la invitația Președintelui Statelor Unite, Regele și Regina vor efectua o vizită de stat în Statele Unite ale Americii. Programul Majestăților Lor va celebra legăturile istorice și relația bilaterală modernă dintre Regatul Unit și Statele Unite, marcând cea de-a 250-a aniversare a Independenței Americii”, se arată în comunicatul emis de Palatul Buckingham, citat de BBC.

Regele Charles se va adresa unei sesiuni comune a Congresului SUA și va deveni astfel primul monarh care face acest lucru în ultimii 35 de ani, după ce mama sa a vorbit în fața legislativului american în 1991.

Vizită cu ocazia a 250 de ani de independență față de Marea Britanie

Vizita de stat are loc în contextul celebrării celor 250 de ani de independență a Statelor Unite și urmează după ce Donald Trump a vizitat Londra în septembrie 2025. Anunțul vizitei suveranului britanic vine într-un moment de tensiuni politice dintre președintele american și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, care și-a manifestat deschis opoziția față de conflictul din Iran.

Mai mulți parlamentari britanici s-au opus vizitei în Statele Unite. Liderul liberal-democraților, Ed Davey, a declarat că „o astfel de onoare nu ar trebui acordată cuiva care insultă și subminează în mod repetat țara noastră”. În plus, potrivit unui sondaj de opinie realizat de YouGov, 49% dintre respondenți au susținut că vizita nu ar trebui să aibă loc, în timp ce 33% o susțin.

Ce spune Trump de anunțul vizitei monarhului britanic

În schimb, Donald Trump a precizat că el și Melania Trump se bucură de intenția regelui britanic de a vizita SUA.

„Melania și cu mine ne bucurăm să anunțăm că Majestățile lor, Regele și Regina Regatului Unit, vor vizita Statele Unite într-o vizită oficială de stat istorică în perioada 27 – 30 aprilie, care va include un banchet minunat la Casa Albă pe 28 aprilie. Acest eveniment semnificativ va fi și mai special în acest an, deoarece sărbătorim 250 de ani de existență a țării noastre minunate. Abia aștept să petrec timp cu Regele, față de care am un mare respect. Va fi FANTASTIC!”, a subliniat președintele SUA.

