Regizorul Tudor Giurgiu, indignat de condițiile din Aeroportul Otopeni: „E mizerie, îngălare. Oribil”

Regizorul Tudor Giurgiu a postat pe Facebook un mesaj în care vorbește despre condițiile deplorabile din toaletele Aerportului Otopeni, în pofida profiturilor mari ale companiei care administrează aerportul.

Cu toate că aerportul generează profituri mari, peste 540 de milioane de lei, igiena pare să fie un subiect total neglijat, iar măsurile de întreținere se limitează la o mătură uzată și un făraș vechi, mai spune regizorul.

În afară de lipsa igienei, regizorul povestește și o experiență frustrantă cu livrarea bagajelor. Acesta a ajuns la banda de bagaje, unde a fost nevoit să aștepte zeci de minute fără niciun semn că bagajele zborului său de la Salonic ar urma să apară. Situația s-a complicat atunci când zborul a dispărut pur și simplu de pe ecranul informativ, iar pasagerii au rămas confuzi și fără indicații clare.

„Bagajele îți ajung la peste 45 de minute. Și habar nu ai unde îți ajung. După ce ai rezolvat cu chiu cu vai problema urinatului într-una din haznale, te grăbești să-ți ridici bagajul de la banda 6, cum mi s-a întâmplat aseară, cursa de Salonic. Fugi de-aici… trec 15, 25 minute si nimic.. iti zici ca o fi trafic, multe curse, presiune. Ești empatic cu munca celor mulți și nevăzuți. După o juma de oră de așteptare, banda 6 era împresurată de zeci de pasageri, a venit Madridu’ plus altă cursă. Bip-bip, încep să apară primele bagaje, Salonic ioc. Și, dramă totală, pe ecranul cu livrările în curs, zborul de Salonic dispare. Nu mai e pur și simplu. Urcăm toți, cu cărucioare, copii, la Banda 2, spre duty free zone. Salonicul, nicăieri. Nici bagaje, nici pe ecrane. Oare chiar om fi zburat mă întreb? Is it for real? Întrebăm pe cei care lucrează la biroul de obiecte pierdute. “Aaa, stați liniștiți, bagajele sunt în curs de livrare. Zborul dispare automat din soft sau sistem după 30 min. Coborâți înapoi la banda 6”. Ne executăm, hop hop, ajungem”, a mai scris Tudor Giurgiu.