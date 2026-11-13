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Prefectura Bihor le impune jurnaliștilor reguli editoriale odată cu acreditarea. Ordinul de prefect care a scandalizat presa locală

Prefectura Bihor le impune jurnaliștilor reguli editoriale odată cu acreditarea. Ordinul de prefect care a scandalizat presa locală
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Prefectul județului Bihor, Emilian Pavel, a aprobat un nou regulament de acreditare care le cere jurnaliștilor să verifice informațiile înainte de publicare, să facă o distincție clară între fapte și opinii și să corecteze erorile factuale semnificative. Prin noul formular de acreditare, solicitanții se angajează oficial să respecte aceste obligații editoriale.Presa locală a reacționat dur și cere eliminarea acestor prevederi, considerându-le intruzive. În urma protestelor,Prefectura a transmis că va analiza situația împreună cu echipa de juriști și cu secretarul general al instituției.

Ce prevăd noile reguli de acreditare. Obligații pe care jurnaliștii și le asumă sub semnătură

Noul regulament a fost aprobat prin Ordinul prefectului nr. 320 din 10 noiembrie 2026. Într-un comunicat menit să anunțe noua procedură, Prefectura Bihor a explicat că documentul are rolul de a clarifica modul de acreditare și de a îmbunătăți relația cu presa, astfel încât informațiile de interes public să ajungă rapid la cetățeni.

Articolul 15 din noul regulament cuprinde atât reguli de conduită în cadrul evenimentelor organizate de instituție, cât și obligații directe referitoare la documentarea și publicarea materialelor de presă.

Concret, jurnaliștilor li se impune să verifice informațiile înainte de a le prezenta ca fapte certe, să redea cu acuratețe declarațiile oficiale și să corecteze erorile factuale. Mai mult, în cazul materialelor care conțin acuzații sau afirmații ce pot afecta reputația unei persoane sau a instituției, regulamentul cere solicitarea unui punct de vedere „în măsura posibilului și în funcție de natura subiectului”.

Același articol stipulează obligația de a avea un comportament respectuos față de conducerea și personalul instituției,cu precizarea că jurnaliștii își păstrează dreptul de a adresa întrebări critice și de a semnala nereguli. Deși articolele 5 și 12 menționează că acreditarea nu poate fi folosită ca instrument de control editorial sau de aprobare prealabilă a materialelor, formularul de cerere obligă solicitanții să semneze un angajament prin care își asumă conduita,profesionalismul și responsabilitatea dictate de regulament.

Când poate fi retrasă acreditarea și ce spune legea

Articolul 16 din regulament face trimitere directă la obligațiile asumate anterior. Astfel, încălcarea lor poate duce la refuzul sau retragerea acreditării, dar numai dacă faptele jurnaliștilor împiedică desfășurarea normală a activității Prefecturii. Măsura trebuie să fie proporțională, fundamentată pe dovezi clare și motivată în scris.

Această condiționare intră în contradicție cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.Articolul 18 obligă autoritățile să acorde acreditarea fără discriminare, în cel mult două zile de la înregistrarea cererii.Legea permite retragerea acreditării exclusiv pentru fapte care blochează activitatea instituției și interzice clar sancționarea jurnaliștilor pentru opiniile exprimate în presă. De asemenea, normele de aplicare (HG nr. 123/2002) subliniază că activitatea mass-media rămâne strict în afara domeniului de reglementare al autorităților publice.

Reacția presei locale și răspunsul prefectului

Aceste măsuri au stârnit nemulțumirea presei locale. Într-un memoriu, inițiat de publicația BIHOREANUL și susținut de mai mulți jurnaliști, se cere eliminarea imediată a clauzelor referitoare la activitatea editorială, modificarea formularului și clarificarea strictă a motivelor care pot duce la retragerea acreditării.

Jurnaliștii solicită, de asemenea, garanții ferme că redacțiile au dreptul de a-și desemna liber reprezentanții și că toate invitațiile și informațiile publice vor ajunge în mod egal la presă, chiar și atunci când se folosesc grupuri de mesagerie.

În ceea ce privește memoriul presei, Prefectura Bihor a dat asigurări că documentul va fi analizat temeinic împreună cu specialiștii juridici și cu secretarul general al instituției.

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