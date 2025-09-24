Relu Fenechiu, PROCES în instanță după ce a fost amendat în trafic pentru că făcea poze la un accident. Nu a putut contrazice Poliția

Fostul lider liberal Relu Fenechiu a ajuns iar în fața judecătorilor, pentru o simplă contravenție rutieră. Acesta nu a reușit să-i convingă pe magistrați să o anuleze.

În plângerea adresată Judecătoriei, scrie Ziarul de Iași, Relu Fenechiu a declarat că fusese sancționat cu 4 puncte de penalizare degeaba.

Ce s-a întâmplat, de fapt

În data de 14 iulie 2024, Relu Fenechiu circula regulamentar pe DN39, dinspre Mangalia spre localitatea 2 Mai, când a oprit pentru a fotografia scena unui accident rutier. Un polițist l-a amendat pentru folosirea telefonului mobil.

Potritiv legii, atunci când o faptă contravențională este observată prin propriile simțuri de un agent al legii, procesul-verbal întocmit de acesta se bucură de prezumția de veridicitate și autenticitate. Cel care contestă procesul-verbal este obligat să demonstreze că lucrurile ar fi stat altfel. Acesta a fost și argumentul adus în instanță de reprezentanții Inspectoratului Poliției Județene Constanța.

