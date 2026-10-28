Ucraineanul suspectat de sabotajul de la uzina de armament Carfil a fost arestat în Polonia. Bărbatul a refuzat extrădarea în România

Cel de-al treilea suspect în comiterea unui sabotaj la Uzina Carfil, la comanda Rusiei, a fost arestat preventiv în Polonia. Este vorba de ucraineanul Artem S., în vârstă de 25 de ani. Bărbatul, care era dat în urmărire internațională în baza unui Mandat European de Arestare emis de autoritățile române, a refuzat să fie extrădat în țara noastră.

Decizia instanței din Varșovia și refuzul extrădării

Măsura preventivă a fost dispusă de instanța din capitala Poloniei în urma solicitării transmise de autoritățile judiciare din România. Suspectul locuia în Polonia, în districtul Ursus din Varșovia.

„Prin decizia sa din 28 octombrie 2026, Tribunalul Districtual Varșovia a aplicat o măsură preventivă sub formă de arestare temporară pentru o perioadă de 7 zile împotriva lui Artem S., care este căutat de autoritățile române în baza unui mandat european de arestare. Artem S. nu a consimțit la extrădarea în România și are un avocat ales de el”, au anunțat reprezentanții Parchetului Districtual din Varșovia.

Informațiile au fost confirmate și de comisarul Krzysztof Wrześniowski, purtătorul de cuvânt al Biroului Central de Investigații ale Poliției din Polonia (CBŚP).

Reținerea suspectului și legătura cu incendiul de la fabrica de armament

Prinderea suspectului a fost confirmată public și de ministrul polonez de Interne. Oficialul de la Varșovia a precizat că bărbatul este cercetat pentru participare directă la pregătirea unui atac vizând incendierea fabricii de armament Carfil din România.

„Biroul Central de Investigații l-a reținut la Varșovia pe Artem S., cetățean ucrainean căutat de partea română în baza Mandatului European de Arestare. Acesta este suspectat de participarea la pregătirea unui sabotaj prin incendierea unei fabrici de armament. Incendiul a avut loc pe 14 septembrie 2026”, a precizat ministrul de Interne al Poloniei, Marcin Kierwiński.

Alți doi suspecți, arestați în Germania

Cazul de la Uzina Carfil face parte dintr-o anchetă mai amplă privind acțiuni de sabotaj orchestrate pe teritoriul european.

În cadrul aceleiași operațiuni, alți doi cetățeni bieloruși au fost arestați pe teritoriul Germaniei, tot la solicitarea autorităților române. Cei doi sunt suspectați că au comis acte de sabotaj la uzina din Brașov, acționând la comanda serviciilor speciale din Rusia.