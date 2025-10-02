Prima pagină » Actualitate » Restaurantul care a devenit popular în Italia pentru că servește doar un singur fel de mâncare. Oamenii stau la coadă cu orele

Restaurantul care a devenit popular în Italia pentru că servește doar un singur fel de mâncare. Oamenii stau la coadă cu orele

02 oct. 2025, 12:33, Actualitate
Restaurantul care a devenit popular în Italia pentru că servește doar un singur fel de mâncare. Oamenii stau la coadă cu orele
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un restaurant din Milano, Italia, a propus o nouă formulă care s-a dovedit a fi de succes, deoarece în acest local se servește doar un singur fel de mâncare. În fața acestui local s-au format cozi unde, nerăbdători să încerce experiența, oamenii au așteptat chiar și ore întregi.

Noul local are o capacitate de 80 de locuri și o medie de 350 de persoane pe zi. Aici se servește un singur fel de mâncare, pe bază de antricot și garnituri, iar oamenii pot să aleagă doar gradul de coacere.

Timpii de pregătire și prețul fix sunt liniștitori”, a declarat proprietarul care consideră marele oraş italian a decis încetinească ritmul. Prin urmare, succesul s-ar datora meniului fără excese, însă cu mai multă substanţă, relatează La Repubblica.

În plus, la noul restaurant nu se pot face rezervări, iar clienții trebuie să se înarmeze cu răbdare ca să prindă o masă liberă. Prețul fix este de 35 de euro, un preț care include și apa plată, fiind un alt atu pe care se bazează proprietarii.

Cu toate că la felul principal se servește doar un singur fel de mâncare, meniul mai include și mai multe deserturi ca tiramisu, tortul bunicii, tartă cu fructe roșii, mousse de ciocolată și crème brule. Localul mai oferă, de asemenea, și o listă de vinuri atent selecționată. Pentru cei vegani, în prezent, restaurantul oferă o salată dublă și cartofi prăjiți”.

În ce privește aspectul ecologic, există obiective declarate: creșterea cantității de ingredient achiziționate de la furnizori locali cu 60%, reducerea deșeurilor din bucătărie cu 15%, precum și menținerea procentului de deșeuri solide reciclate sub 50%.

De asemenea, în curând, localul va inaugural un al doilea restaurant care va oferi un sandivich tipic francez cu atricot, sos secret și cartofi prăjiți. Este, prin urmare, o versiune pentru mâncare la pachet și livrare la domiciliu a aceleiași idei.

Acest cpncept nu s-a născut însă în Italia, însă există mai mulți jucători din întreaga lume, în Franța și nu numai, care aplică o formulă similară, însoțită de salată, sos și cartofi prăjiți.”, a mai declarat directorul companiei de investiții care a lansat proiectul.

