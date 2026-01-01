Rețeta de ciorba acră de perișoare, pe care o prepara regretatul bucătar Radu Anton Roman. E numai bună pentru mahmureala de după Revelion

După mahmureala de la masa de Revelion, o ciorba acră de perișoare ar merge la fix. Iar regretatul bucătar Radu Anton Roman avea o rețetă perfectă pe care o prepara de câte ori avea ocazia.

„Mâncare muntenească prin excelenţă, dar se face, de secole, în toată ţara, de la Săveni la Cerna şi de la Carei la Vama Veche, dupa aceeaşi reteţă. Fără să fie strict românească, ciorba de perişoare, alături de alte câteva ciorbe de zi cu zi, are un pronunţat caracter naţional, fiind prezentă cel puţin o dată pe lună pe mai toate mesele nord-danubiene. Produs de sinteza asiato-european: orez (noi şi islamul), borș (noi şi Trotki), leuştean (noi şi fanarioţii), perişoara are totuşi şi un zvâcnet patriotic – apa e indigenă, iar vaca de la Răcari”, descria celebrul bucătar și scriitor Radu Anton Roman acest preparat, potrivit Adevărul.

Ingrediente pentru ciorba acră de perișoare

Ingrediente pentru perișoare:

250 g carne vițel;

30 g orez;

30 g făină;

1-2 albușuri ou;

1 linguriță ceapă tocată;

Sare;

Piper;

Mărar.

Ingrediente pentru zeamă:

1 litru borș;

2 l apă;

100 ml smântână;

1 kg oase vițel;

1 roșie;

1 ceapă;

1 ardei gras;

1-2 gălbenușuri;

1 morcov;

1 păstârnac;

1 țelină mică;

Leuștean.

Cum se prepară ciorba acră de perișoare

Primul pas îl reprezintă punerea oaselor de vițel la fiert, în apa cu sare. După ce a dat în clocot, se mai lasă câteva minute și se strecoară apa.

Apoi se adaugă și legumele, tocate mărunt. Toate ingredientele se pun la fiert, la foc mediu, până când aromele se întrepătrund.

În acest timp, se prepară și perișoarele. Carnea de vițel se amestecă cu orezul, albușurile bătute ușor, ceapa tocată fin, sarea, piperul și mărarul.

Din această compoziție, se formează perișoarele, se dau prin făină și se pun, cu grijă, în ciorbă. Atunci când perișoarele se ridică la suprafață, înseamnă că sunt gătite suficient.

Cât timp se gătesc perișoarele, se pregătește și borșul, care – înainte de a fi adăugat în ciorbă – trebuie pus la fiert într-o oală separată. Abia după, se poate combina cu ciorba de perișoare.

După ce a fost adăugat borșul, oala se mai lasă pe foc doar preț de câteva minute, după care se stinge focul și se adaugă amestecul format din gălbenușuri, smântână și zeamă fierbinte.

Ultimul pas este acela în care se adaugă leușteanul tocat mărunt, care oferă prospețime preparatului. Poftă bună!