Rețeta de cozonac care se prepară cu 10 gălbenușuri, perfectă pentru masa de Sărbători

19 dec. 2025, 10:09, Actualitate
Cozonac tradițional / sursă foto: Shutterstock

Cozonacul este mult mai mult decât un simplu desert, reprezintă o tradiție care adună familia în jurul mesei și umple casa cu mirosuri calde. Rețeta de cozonac cu 10 gălbenușuri este una dintre cele mai apreciate, vine cu un gust autentic, așa cum numai bunicile reușeau să îl facă.

Rețeta necesită multă răbdare, atenție și ingrediente de calitate, însă rezultatul merită fiecare minut de muncă. Folosirea unui număr mare de gălbenușuri face diferența atât la gust, cât și la textură. Cozonacul devine unul moale, elastic și se păstrează proaspăt mai multe zile. Este genul de rețetă potrivită pentru Sărbători, dar și atunci când vrei să impresionezi pe cineva drag. Secretul stă în respectarea pașilor și în frământarea corectă a aluatului.

De ce ingrediente ai nevoie pentru un cozonac cu 10 gălbenușuri

Pentru un cozonac de succes, ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei, iar drojdia să fie proaspătă. Ai nevoie de aproximativ un kilogram de făină albă de calitate superioară, cernută de două ori.

Cele 10 gălbenușuri trebuie separate atent, fără urmă de albuș, pentru că grăsimea din gălbenuș contribuie la frăgezime. Mai sunt necesare: 300 ml de lapte gras, 50 g drojdie proaspătă, 250 g zahăr, 200 g unt gras, coajă rasă de lămâie și portocală, un praf de sare, o linguriță de esență de vanilie și una de rom. Pentru umplutură poți folosi nucă măcinată, cacao, rahat sau stafide, în funcție de preferințe. De asemenea, îți va trebui un ou întreg pentru uns cozonacul înainte de coacere.

Mod de preparare

Începe prin a activa drojdia. Într-un bol mic, dizolvă drojdia cu o lingură de zahăr și câteva linguri de lapte călduț. Lasă amestecul deoparte aproximativ 10-15 minute, până când începe să facă spumă. Acesta este semnul că drojdia este activată și poate fi folosită.

Separat, încălzește laptele până când devine călduț, nu fierbinte. Adaugă zahărul și amestecă până se dizolvă complet. Într-un bol mare, pune făina, sarea, coaja de citrice și fă o adâncitură în mijloc. Adaugă gălbenușurile, laptele îndulcit, drojdia activată și esențele.

Începe frământarea, inițial încet, apoi din ce în ce mai energic. Untul trebuie topit și răcit ușor, apoi adăugat treptat, în timp ce frămânți. Acest pas este esențial pentru textura finală. Aluatul trebuie frământat minimum 30 de minute, până devine elastic, neted și nu se mai lipește de mâini.

Acoperă bolul cu un prosop curat și lasă aluatul la dospit într-un loc cald, ferit de curent, aproximativ o oră sau până își dublează volumul. După dospire, împarte aluatul în bucăți egale, întinde-le și adaugă umplutura dorită. Rulează și împletește, apoi așază cozonacii în tăvi tapetate cu hârtie de copt.

Lasă-i la a doua dospire încă 30-40 de minute. Unge cozonacii cu ou bătut pentru un aspect lucios și rumen. Coace-i în cuptorul preîncălzit la 170 de grade timp de aproximativ 45-50 de minute. Dacă se rumenesc prea repede, acoperă-i cu hârtie de copt. După coacere, scoate cozonacii din tăvi și lasă-i să se răcească pe un grătar.

Cozonacul cu 10 gălbenușuri va avea o textură moale, un miez pufos și un gust bogat, care se simte de la prima felie. Este genul de cozonac care nu are nevoie de prea multe explicații, pentru că se mănâncă din priviri și se termină rapid.

