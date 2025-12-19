Prima pagină » Știri externe » Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025

19 dec. 2025, 10:51, Știri externe
Președintele Donald Trump a ordonat suspendarea programului „Diversity Imigrant Visa” (DVI), cunoscut și sub numele de „loteria vizelor“ care i-a permis atacatorului de la Universitatea Brown să locuiască în SUA, relatează Associated Press.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat într-o postare pe X că, la indicațiile lui Trump, a cerut Serviciilor de Cetățenie și Imigrare ale Statelor Unite să întrerupă programul.

Mai multi oficiali americani, prezenți la o ședință de informare de joi seară, în care au anunțat că suspectul implicat în atacurile armate a fost găsit mort, au declarat că cetățeanul portughez studiase la Brown în anii 2000 și că a obținut ulterior o viză prin intermediul programului de loterie Diversity Immigrant Visa (DV1) în 2017.

Noem a declarat pe X că Trump i-a spus să ceară „imediat” Serviciului de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) să întrerupă programul „dezastruos” „pentru a se asigura că nu vor fi afectați mai mulți americani” de acesta.

„Acest individ odios nu ar fi trebuit niciodată să fie lăsat în țara noastră”, a spus Noem despre suspect, cetățeanul portughez Claudio Neves Valente.

Programul de vize pentru diversitate pune la dispoziție anual, prin tragere la sorți, până la 50.000 de vize de rezidenți pentru persoane din țări slab reprezentate în SUA, multe dintre ele fiind în Africa.
Aproape 20 de milioane de persoane au aplicat pentru loteria vizelor din 2025, peste 131.000 fiind selectate, inclusiv soții/soțiile câștigătorilor. După ce câștigă, aceștia trebuie să fie supuși unei verificări pentru a fi primiți în Statele Unite. Cetățenii portughezi au câștigat doar 38 de locuri.

Este probabil ca suspendarea programului instituit de Congres să se confrunte cu contestații legale din partea grupurilor de susținere a imigrației.
Trump le-a cerut parlamentarilor să pună capăt programului DV1 încă din timpul primului său mandat, după ce opt persoane au fost ucise într-un atac cu camion în New York.

Atunci, cetățeanul uzbec Sayfullo Saipov, un susținător al Statului Islamic care execută mai multe pedepse cu închisoarea pe viață pentru atac, a intrat în SUA tot prin sistemul DV1, potrivit lui Noem.

Atacatorul e la Brown, găsit mort

Anunțul lui Noem a venit la doar câteva ore, după ce Neves Valente a fost găsit moart într-un depozit din Salem, New Hampshire, din cauza a ceea ce poliția crede că este o rană prin împușcare autoprovocată.

Poliția a declarat că probele video și indiciile primite de la public i-au condus pe anchetatori la o locație de închiriere de mașini, unde au găsit numele suspectului.

A fost găsit mort cu o geantă și două arme de foc. Dovezile dintr-o mașină din apropiere corespundeau cu cele de la locul atacului de la Universitatea Brown din Providence, potrivit procurorului general din Rhode Island, Peter Neronha.

