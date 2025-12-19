Meteorologii ANM au precizat, pentru Gândul, că temperaturile – în această perioadă – sunt mai ridicate decât ar fi normal la această dată, iar precipitațiile sunt slabe din punct de vedere cantitativ. Nu lipsește, însă, ceața, în mai multe regiuni ale țării, motiv pentru care ANM a emis mai multe coduri galbene și avertizează că vizibilitatea, la primele ore ale dimineții, este redusă.
La solicitarea Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM, a oferit detalii despre evoluția vremii la sfârșit de săptămână, dar a precizat și ce ne așteaptă în acest weekend.
„Astăzi vom avea o vreme în continuare mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă.
În weekend, vremea va fi stabilă, fără precipitații, poate doar burniță sau ploi slabe în zonele cu nebulozitate joasă sau cu ceață, vânt slab și temperaturi asemănătoare cu cele de azi”, a transmis, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorolog de serviciu ANM.
În această dimineață, potrivit informațiilor publicate de ANM, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Miercurea Ciuc și la Buzău – minus 2 grade Celsius.
Au fost 5 grade la Baia Mare și la Oradea, 4 grade la Bistrița, 3 grade la Brașov și Deva. În Dobrogea, potrivit ANM, termometrele au arătat 0 grade la Sulina și 2 grade la Constanța.
