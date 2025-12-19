Meteorologii ANM au precizat, pentru Gândul, că temperaturile – în această perioadă – sunt mai ridicate decât ar fi normal la această dată, iar precipitațiile sunt slabe din punct de vedere cantitativ. Nu lipsește, însă, ceața, în mai multe regiuni ale țării, motiv pentru care ANM a emis mai multe coduri galbene și avertizează că vizibilitatea, la primele ore ale dimineții, este redusă.

La solicitarea Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM, a oferit detalii despre evoluția vremii la sfârșit de săptămână, dar a precizat și ce ne așteaptă în acest weekend.

„Astăzi vom avea o vreme în continuare mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă.

Cerul va avea înnorări în jumătatea de nord a țării și va fi variabil în rest .

. În sudul, în centrul și în estul teritoriului, pe arii restrânse se va fi ceață în prima parte a zilei.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele se vor încadra în general între 4 și 15 grade la nivelul întregii țări.

În Capitală, astăzi va fi cer variabil și vânt în general slab. Temperatura maximă va fi de 9 – 10 grade.

În weekend, vremea va fi stabilă, fără precipitații, poate doar burniță sau ploi slabe în zonele cu nebulozitate joasă sau cu ceață, vânt slab și temperaturi asemănătoare cu cele de azi”, a transmis, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorolog de serviciu ANM.

Cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Miercurea Ciuc

În această dimineață, potrivit informațiilor publicate de ANM, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Miercurea Ciuc și la Buzău – minus 2 grade Celsius.

Și în București a fost rece, la primele ore, iar mercurul din termometre nu a depășit minus 1 grad. Aceeași temperatură a fost și la Botoșani.

Au fost 0 grade la Iași, Bacău, Cluj-Napoca, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, Craiova și Călărași.

În partea de vest a României s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din această dimineață – 6 grade Celsius la Arad, Timișoara și Reșița.

Precipitațiile au lipsit în toate regiunile țării.

Au fost 5 grade la Baia Mare și la Oradea, 4 grade la Bistrița, 3 grade la Brașov și Deva. În Dobrogea, potrivit ANM, termometrele au arătat 0 grade la Sulina și 2 grade la Constanța.

