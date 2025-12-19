Prima pagină » Știri » Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile

Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile

Cristian Lisandru
19 dec. 2025, 10:38, Știri
Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile

Meteorologii ANM au precizat, pentru Gândul, că temperaturile – în această perioadă – sunt mai ridicate decât ar fi normal la această dată, iar precipitațiile sunt slabe din punct de vedere cantitativ. Nu lipsește, însă, ceața, în mai multe regiuni ale țării, motiv pentru care ANM a emis mai multe coduri galbene și avertizează că vizibilitatea, la primele ore ale dimineții, este redusă.

La solicitarea Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM, a oferit detalii despre evoluția vremii la sfârșit de săptămână, dar a precizat și ce ne așteaptă în acest weekend.

Astăzi vom avea o vreme în continuare mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă.

  • Cerul va avea înnorări în jumătatea de nord a țării și va fi variabil în rest.
  • În sudul, în centrul și în estul teritoriului, pe arii restrânse se va fi ceață în prima parte a zilei.
  • Vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele se vor încadra în general între 4 și 15 grade la nivelul întregii țări.
  • În Capitală, astăzi va fi cer variabil și vânt în general slab. Temperatura maximă va fi de 9 – 10 grade.

În weekend, vremea va fi stabilă, fără precipitații, poate doar burniță sau ploi slabe în zonele cu nebulozitate joasă sau cu ceață, vânt slab și temperaturi asemănătoare cu cele de azi”, a transmis, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorolog de serviciu ANM.

Cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Miercurea Ciuc

În această dimineață, potrivit informațiilor publicate de ANM, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Miercurea Ciuc și la Buzău – minus 2 grade Celsius.

  • Și în București a fost rece, la primele ore, iar mercurul din termometre nu a depășit minus 1 grad. Aceeași temperatură a fost și la Botoșani.
  • Au fost 0 grade la Iași, Bacău, Cluj-Napoca, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, Craiova și Călărași.

19 decembrie 2025 – temperaturi la ora 07:00 | Sursa – ANM

  • În partea de vest a României s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din această dimineață – 6 grade Celsius la Arad, Timișoara și Reșița.
  • Precipitațiile au lipsit în toate regiunile țării.

Au fost 5 grade la Baia Mare și la Oradea, 4 grade la Bistrița, 3 grade la Brașov și Deva. În Dobrogea, potrivit ANM, termometrele au arătat 0 grade la Sulina și 2 grade la Constanța.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
10:33
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor: „Drumul de mare viteză care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7 are constructor”
14:31, 16 Dec 2025
Ministrul Transporturilor: „Drumul de mare viteză care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7 are constructor”
ULTIMA ORĂ Câte dosare s-au depus, la numai o zi de la redeschiderea Programului Rabla 2025. AFM publică în timp real numărul dosarelor depuse
12:35, 16 Dec 2025
Câte dosare s-au depus, la numai o zi de la redeschiderea Programului Rabla 2025. AFM publică în timp real numărul dosarelor depuse
Gândul de Vreme Vremea se răcește. Când apar lapovița și ninsoarea? ANM, pentru Gândul: „Temperaturi ceva mai scăzute, totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta”
10:35, 16 Dec 2025
Vremea se răcește. Când apar lapovița și ninsoarea? ANM, pentru Gândul: „Temperaturi ceva mai scăzute, totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta”
Gândul de Vreme Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
10:31, 15 Dec 2025
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
EXCLUSIV Situație fără precedent. Va înceta CNCD să funcționeze de la 1 ianuarie 2026? Surse Gândul: „O degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România”
09:18, 15 Dec 2025
Situație fără precedent. Va înceta CNCD să funcționeze de la 1 ianuarie 2026? Surse Gândul: „O degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România”
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine au fost druizii?
ACTUALITATE Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
11:11
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
UTILE Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
11:02
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
FLASH NEWS Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
10:53
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
ACTUALITATE O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon
10:51
O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon
FLASH NEWS Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025
10:51
Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025

Cele mai noi