Rețetă de plăcintă cu brânză dulce. Cum să prepari un desert cu textură pufoasă

Un desert care poate fi pregătit rapid și simplu reprezintă celebra plăcintă cu brânză dulce. Însă, există un mic secret care poate fi urmat, pentru ca textura prăjiturii să fie pufoasă. Fiecare porție de plăcintă poate fi o reală bucurie pentru papilele gustative, iar modul de preparare este simplu. Vezi mai jos lista cu ingrediente.

Un desert ușor dulce ar putea fi o opțiune perfectă pentru cei care vor să îi surprinsă fie pe cei dragi, fie pe cei care îi vizitează.

Cum să pregătești o rețetă de plăcintă cu brânză dulce

Iată lista cu ingredientele pe care trebuie să le folosești pentru această rețetă:

Trei ouă;

Un praf de sare;

150 de grame de zahăr;

100 mililitri de ulei vegetal;

70 mililitri de lapte;

200 de grame de făină;

O lingură de praf de copt;

Zahăr pudră (după gust).

De altfel, trebuie să folosești câteva ingrediente și pentru cremă. Pentru aceasta vei avea nevoie de un ou, 3 linguri de zahăr, o lingură de amidon de porumb și 250 de grame de brânză proaspătă.

Modul de preparare este cât se poate de ușor. Mai întâi, bați ouăle cu sarea și zahărul într-un bol, până când compoziția devine spumoasă. Apoi, trebuie să adaugi, în timp ce compoziția este amestecată, laptele și uleiul. În compoziție se adaugă făina și praful de copt. Trebuie să fie devină un aluat omogen, arată Romaniatv.net.

Crema va fi turnată ușor peste aluat, iar acesta va fi așezat într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Asigură-te că toată compoziția este nivelată. Apoi, poți pune tava în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru 30-35 de minute sau până când are o nuanță aurie. Poftă bună!

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ