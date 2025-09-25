Prima pagină » Social » Singurul loc din România care a păstrat rețeta tradițională de silvoiță. Pentru compoziție nu se folosește deloc zahăr

Singurul loc din România care a păstrat rețeta tradițională de silvoiță. Pentru compoziție nu se folosește deloc zahăr

25 sept. 2025, 10:42, Social
Singurul loc din România care a păstrat rețeta tradițională de silvoiță. Pentru compoziție nu se folosește deloc zahăr

Cunoscut sub denumirea de magiun, povidlă sau silvoiță, gemul de prune reprezintă atracția toamnei. Chiar dacă recolta nu a fost una tocmai bună în acest an, din cauza înghețului târziu, unde s-au făcut cât de cât, gospodarii s-au apucat de treabă. În Maramureș, cei mici învață devreme tainele unui gem de prune făcut ca la carte cu multă răbdare, însă fără niciun gram de zahăr.

În Muzeul Satului din Baia Mare din Maramureș este predată rețeta tradițională a silvoiței. Copiii urmăresc atent fiecare pas pentru a afla secretul pentru o pastă de prune perfectă care le cucerește copilăria.

Singurul loc din România care a păstrat rețeta de silvoiță

Rețeta nu este deloc complicată. Ai nevoie de prune și multă răbdare pentru a amesteca totul. Nu se pune nici măcar un strop de zahăr, iar după opt ore, delicatesa cu gust de toamnă este gata.

„Să vedeți cât de greu era, de fapt, să se amestece aici, să se învârtă în căldare, pentru că trebuia să se învârtă ore în șir, de dimineața până seara”, spune profesoara, potrivit Observator News.

„Prin astfel de exemple vii le arătăm cum se pregăteau, cum se puneau apoi în cănile de lut și se păstrau la temperaturi peste iarnă”, a declarat Monica Mare, director muzeu.

Cât costă un kilogram de prune

În piețele din oraș, kilogramul de prune este vândut cu 6 lei. Clienții nu se înghesuie să cumpere în cantități mari, ci doar pentru poftă. Dar asta nu din cauza prețului. Silvoiţa are aroma ei doar dacă este făcută după rețete tradiționale.

„Eu mănânc magiun, dar îl cumpăr, recunosc. Deci nu am timp să fac și nici nu țin neapărat. Plus că dacă nu ai metode tradiționale nu își iese atât de bine”, spune un cumpărător.

Anul acesta, însă, producția a lăsat de dorit din cauza înghețului târziu din primăvară. „Plantațiile pomicole pe raza județului Dolj, au fost afectate în proporție de 70-90% de acest fenomen”, spune Romulus Agapie, director Direcția Agricolă Dolj.

Specialiștii vin și cu un scenariu sumbru: până la anul, vom ajunge să mâncăm doar prune din import.

Recomandările autorului:

Citește și

METEO Meteorologii ANM avertizează: Un val de aer rece a pătruns în România. Cât de mult au scăzut temperaturile peste noapte/Unde sunt așteptate ninsori
12:22
Meteorologii ANM avertizează: Un val de aer rece a pătruns în România. Cât de mult au scăzut temperaturile peste noapte/Unde sunt așteptate ninsori
EXCLUSIV Traficanții de carne vie au descoperit o metodă nouă prin care racolează puștoaice în cluburile de lux. „Loverboy” devine istorie
07:00
Traficanții de carne vie au descoperit o metodă nouă prin care racolează puștoaice în cluburile de lux. „Loverboy” devine istorie
Mediafax
Republica Moldova între Vest și Est. Alegerile care pot face ireversibil viitorul democratic al țării
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
Sentință istorică: Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de conspirație criminală în dosarul finanțării libiene
Click
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Evz.ro
Anca Dumitra și soțul, poveste ca-n filme. Soțul a văzut-o în serial și i-a picat cu tronc
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
AU DAT-O ÎN VILEAG PE LIVE! Când credeai că nimic nu te mai poate surprinde, au spus totul. Ce au dezvăluit Virginia și Criss despre trecutul Alexandrinei a SCANDALIZAT toți internauții. Cei care au ascultat au fost pur și simplu șocați
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Ce a adus înapoi pe Pământ o navă spațială rusească, supranumită „Arca lui Noe”?