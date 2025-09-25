Singurul loc din România care a păstrat rețeta tradițională de silvoiță. Pentru compoziție nu se folosește deloc zahăr

Cunoscut sub denumirea de magiun, povidlă sau silvoiță, gemul de prune reprezintă atracția toamnei. Chiar dacă recolta nu a fost una tocmai bună în acest an, din cauza înghețului târziu, unde s-au făcut cât de cât, gospodarii s-au apucat de treabă. În Maramureș, cei mici învață devreme tainele unui gem de prune făcut ca la carte cu multă răbdare, însă fără niciun gram de zahăr.

În Muzeul Satului din Baia Mare din Maramureș este predată rețeta tradițională a silvoiței. Copiii urmăresc atent fiecare pas pentru a afla secretul pentru o pastă de prune perfectă care le cucerește copilăria.

Singurul loc din România care a păstrat rețeta de silvoiță

Rețeta nu este deloc complicată. Ai nevoie de prune și multă răbdare pentru a amesteca totul. Nu se pune nici măcar un strop de zahăr, iar după opt ore, delicatesa cu gust de toamnă este gata.

„Să vedeți cât de greu era, de fapt, să se amestece aici, să se învârtă în căldare, pentru că trebuia să se învârtă ore în șir, de dimineața până seara”, spune profesoara, potrivit Observator News.

„Prin astfel de exemple vii le arătăm cum se pregăteau, cum se puneau apoi în cănile de lut și se păstrau la temperaturi peste iarnă”, a declarat Monica Mare, director muzeu.

Cât costă un kilogram de prune

În piețele din oraș, kilogramul de prune este vândut cu 6 lei. Clienții nu se înghesuie să cumpere în cantități mari, ci doar pentru poftă. Dar asta nu din cauza prețului. Silvoiţa are aroma ei doar dacă este făcută după rețete tradiționale.

„Eu mănânc magiun, dar îl cumpăr, recunosc. Deci nu am timp să fac și nici nu țin neapărat. Plus că dacă nu ai metode tradiționale nu își iese atât de bine”, spune un cumpărător.

Anul acesta, însă, producția a lăsat de dorit din cauza înghețului târziu din primăvară. „Plantațiile pomicole pe raza județului Dolj, au fost afectate în proporție de 70-90% de acest fenomen”, spune Romulus Agapie, director Direcția Agricolă Dolj.

Specialiștii vin și cu un scenariu sumbru: până la anul, vom ajunge să mâncăm doar prune din import.

