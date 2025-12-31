Reţeta succesului, oferită de un antreprenor american, în vârstă de 18 ani. Cum a reușit să facă 300.000 de dolari de pe internet cu o idee simplă

Michael Satterlee, un antreprenor american în vârstă de doar 18 ani, a reușit să genereze 300.000 de dolari în vânzări într-o singură lună, după ce un videoclip cu produsul său a devenit viral pe Instagram, strângând peste 50 de milioane de vizualizări.

O doză goală și un clip postat „de test”. De atât a avut nevoie ca să facă 300.000 de dolari într-o singură lună, potrivit Business Insider.

Michael produce și vinde obiecte realizate cu imprimante 3D, iar cel mai popular produs al său este „suportul tactic pentru doze”, un accesoriu cu un mecanism special: când doza se golește, poate fi introdusă imediat o a doua doză, iar cea veche „sare” automat din suport.

Tânărul a devenit viral după ce, cu câteva luni în urmă, a publicat pe Instagram un clip demonstrativ în care bea dintr-o doză de suc, apoi „reîncarcă” suportul cu o a doua doză, într-un mod spectaculos.

Utilizatorii de pe Instagram au fost impresionaţi, iar clipul a făcut exact ce trebuia: a atras atenția. Curiozitatea publicului față de produsele sale a crescut constant, astfel că, doar în luna noiembrie, vânzările au explodat.

Videoclipul a depășit 50 de milioane de vizualizări, iar succesul său a impulsionat rapid și creșterea contului personal al tânărului.

Mai exact, acesta a obținut aproximativ 300.000 de dolari din comercializarea produselor sale online, potrivit sursei citate. Astfel, afacerea sa e-commerce a explodat, generând venituri tot mai mari.