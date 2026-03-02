Prima pagină » Actualitate » Ministerul Educației oferă peste 39.000 de burse sociale pentru tinerii din mediile dezavantajate. Scopul este prevenirea abandonului școlar

Bianca Dogaru
02 mart. 2026, 16:35, Actualitate
Ministerul Educației anunță o măsură importantă pentru susținerea tinerilor care provin din grupuri vulnerabile. Peste 39.000 de studenți vor beneficia de un ajutor financiar lunar, scopul principal fiind reducerea abandonului școlar.

Programul se desfășoară prin parteneriatul dintre Ministerul Educației și UEFISCDI. Banii provin din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare, și vor fi acordați pentru perioada ianuarie-iulie 2026.

„Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a lansat apelul pentru selecția universităților de stat civile acreditate care vor putea acorda burse sociale în cuantum de 925 lei/lună, în perioada ianuarie – iulie 2026, din bugetul proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”.

Pentru ca studenții să primească acești bani, universitățile de stat trebuie să depună aplicațiile în format electronic. Selecția instituțiilor de învățământ se va face pe baza proiectului destinat prevenirii abandonului școlar la nivel terțiar.

„Apelul este lansat pentru implementarea activității A6 – Acordarea de burse sociale studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate, în cadrul proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, cod SMIS: 322473, finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027. 

