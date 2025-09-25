Prima pagină » Actualitate » Revenire spectaculoasă la RAPID, după 18 luni de absență. Intră chiar la „Primvs Derby”, cu Petrolul, la Ploiești

25 sept. 2025, 08:49
Clubul Rapid anunță o revenire spectaculoasă în tabăra vișinie, după 18 luni de absență. Și se va întâmpla chiar etapa următoare, la „Primvs Derby”, cu Petrolul, la Ploiești, meci programat duminică, 28 septembrie.

Atmosfera de pe „Ilie Oană” va avea, în mod, un ingredient special la acest joc.

„Bocciu”, din nou la microfon

Și asta dintr-un singur motiv: Liviu Ungurean, cunoscut printre rapidiști drept „Bocciu”, liderul de galerie „Legione Granata”, revine în peluză după o absență de un an și jumătate. Miercuri, i-a fost ridicat controlul judiciar, iar vestea a stârnit entuziasm în rândul suporterilor.

Partida Petrolul – Rapid, din etapa a 11-a a Superligii, este programată pe 27 septembrie, de la ora 20:30, și va fi transmisă de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Inițial, Bocciu ar fi trebuit să afle abia azi, 25 septembrie, la termenul de judecată, dacă va putea sau nu să revină pe stadion. Decizia instanței a venit, însă, mai devreme, iar Rapidul a anunțat imediat pe pagina oficială de Facebook întoarcerea celui mai cunoscut lider de galerie din România în peluza Giuleștiului:

„Am avut un singur dor! Liviu Ungurean revine în peluză la meciul cu Petrolul! Ahoe!”.

Cum era de așteptat, știrea a fost primită cu entuziasm de conducerea Rapidului. Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, a declarat la Digi Sport: „Chiar mă bucur pentru el, abia aștept să-l văd din nou în tribună. Când galeria e completă, Rapid are o forță incredibilă. Pentru echipă și pentru atmosferă, revenirea lui Bocciu va fi un mare plus”.

Idol al tribunei din fosta Potcoavă, Daniel Pancu a completat: „S-a simțit mult de tot lipsa lui! Este o veste excelentă pentru rapidiști”.

Nici familia nu a stat deoparte. Fratele lui Liviu Ungurean a scris pe Facebook: „Mulțumim Bunului Dumnezeu! Victoria noastră!”.

„Bocciu” și rolul său în „Dosarul Pyro”

Liviu Ungurean a fost pus sub control judiciar în martie 2024, după ce a fost implicat în celebrul dosar „Pyro”. Procurorii au investigat atunci o rețea acuzată că ar fi introdus materiale pirotehnice pe stadioane și ar fi tulburat ordinea publică.

Un episod-cheie s-a petrecut la derby-ul Rapid – FCSB (4-0, pe 9 martie 2024), când în presă au apărut stenograme potrivit cărora Daniel Niculae, președinte al clubului la acel moment, ar fi avut o discuție cu Bocciu despre folosirea torțelor. Pe 14 martie, Niculae a fost audiat două ore în fața procurorilor.

Reținerea lui Bocciu și, ulterior, îndepărtarea lui de pe stadioane nu au împiedicat suporterii să aprindă torțe la meciurile din Liga 1. Adevărate spectacole pirotehnice s-au dat aproape la fiecare derby, galeriile rivalelor FCSB și Dinamo făcând show după show în peluze.

Acum, după 18 luni, Bocciu își face din nou apariția pe o arenă din România. Iar meciul cu Petrolul este prilejul potrivit să conducă galeria Rapidului: un derby tradițional, cu tribune pline și atmosferă de sărbătoare.

Marius Șumudică, despre scandalul creat de Alex Dobre la RAPID: „E o vorbă din popor”

Prima înfrângere, primul scandal la RAPID. Ce le-a putut striga Dobre suporterilor, chiar pe Giulești, după 1-2 cu Hermannstadt

