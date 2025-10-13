Prima pagină » Actualitate » Revine sezonul mandarinelor. Cum să le alegi pe cele mai bune și ce beneficii au pentru organism

13 oct. 2025, 16:23, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Iată că revine sezonul mandarinelor. Din octombrie și până în ianuarie, fructele acestea ajung la maturitate deplină. În Europa, cele mai aromate soiuri vin din Spania, Italia, Croația și Grecia, dar și cele cultivate local țin pasul.

Mandarinele aduc o mulțime de beneficii organismului nostru. Astfel, ele ajută creierul să se mențină tânăr, deoarece potasiul, acidul folic și alte substanțe antioxidante din mandarine asigură protecție celulelor cerebrale.

Mandarinele sunt benefice pentru gravide și pentru copii. Datorită vitaminelor B pe care le conțin, mandarinele au effect benefic în dezvoltarea celulelor nervoase ale fătului și pot să prevină malformațiile congenitale.

Mandarinele pot să regleze tensiunea arterială, datorită nivelului crescut de potasiu, ca urmare a proprietăților vasodilatatiare asupra vaselor de sânge.

Mandarinele susțin sănătatea inimii, deoarece sunt bogate în fibre, vitamina C, vitamina B și potasiu.

Mandarinele susțin imunitatea, ajutând la contracararea efectelor nocive ale radicalilor liberi asupra organismului. În plus, aceste fructe aduc un plus de frumusețe păriului și pielii, deoarece vitamina C poate să sporească producția de colagen, și susțin digestia, și reglează nivelul de colesterol. Fibrele ajută la reglarea tranzitului intestinal, Previn constipația și țin la distanță senzația de foame.

sursa foto: Envato

sursa foto: Envato

Cum să alegi cele mai bune mandarine

Fii atent la culoare: alege, deci, mandarine cu o nuanță portocaliu intens, uniforme, fără oete verzi sau zone palide. Fructele verzui nu sunt încă bine coapte, iar cele prea decolorate pot fi vechi sau lipsite de aromă.

Fii atent la greutate: dacă mandarina se simte grea în mână pentru mărimea ei, atunci ea este bună și suculentă. Cele ușoare tind să fie uscate și fără gust.

Coaja mandarinelor de calitate trebuie să fie ușor laxă, însă care se menține strânsă pe fruct. Dacă se desprinde ușor, dar nu se rupe, atunci este numai bună.

Și textura este importantă: fructul trebuie să fie ferm și elastic la apăsare. Altminteri, ori este prea vechi, ori este ore deshidratat. În ce privește mirosul, acesta trebuie să fie parfumat, dulce și proaspăt. Dacă nu are miros, cel mai probabil nu are nici gust.

