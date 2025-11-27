Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite

La examenul de rezidențiat din 16 noiembrie 2025, din rândul primilor 200 de candidați, în ordinea mediilor, opțiunile s-au concentrat în special asupra cardiologiei și a specialităților de medicină estetică. Specializările precum medicina de familie sau ATI au fost ocolite de viitori medici. Dermato-venerologia s-a ocupat prima, având doar 60 de locuri disponibile la nivel național, urmată de chirurgia plastică cu 59 de locuri.

O statistică făcută de HotNews arată că din rândul primilor 200 de rezidenți, 47 de candidați au ales cardiologia, iar 33 s-au orientat către dermatovenerologie și chirurgie plastică. Un singur candidat a ales chirurgia generală, șase au ales Anestezia și Terapia Intensivă (ATI), iar alte specialități chirurgicale au fost alese sporadic: obstetrică-ginecologie de cinci candidați, oftalmologie de patru, neurochirurgie de doi și ORL de doi.

Medicina de familie ignorată total

Medicina de familie, deși are cel mai mare deficit de personal și cel mai mare număr de locuri scoase la concurs, nu a fost aleasă de niciunul dintre primii 200 de candidați. Chirurgia pediatrică, chirurgia cardiovasculară, ortopedia sau urologia, specialități chirurgicale și ele, nu se regăsesc în preferințele primilor 200 de absolvenți.

Sunt specializări de care este mare nevoie, precum chirurgie și ATI, dar nu au fost alese de rezidenți.

Anul acesta, specialitățile medicale cu cele mai multe locuri scoase la concurs au fost medicină de familie – 641, medicină internă – 190, cardiologie – 189, chirurgie generală – 181, anestezie și terapie intensivă – 180, pediatrie – 152 și obstetrică-ginecologie – 148.

Examenul de rezidențiat a avut loc duminică, 16 noiembrie, iar pe 23 noiembrie a început repartizarea specialităților, în funcție de note. Au participat aproape 7.000 de studenți, dintre care 5.179 au promovat.

