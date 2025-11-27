Prima pagină » Actualitate » Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite

Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite

Rene Pârșan
27 nov. 2025, 12:11, Actualitate
Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite

La examenul de rezidențiat din 16 noiembrie 2025, din rândul primilor 200 de candidați, în ordinea mediilor, opțiunile s-au concentrat în special asupra cardiologiei și a specialităților de medicină estetică. Specializările precum medicina de familie sau ATI au fost ocolite de viitori medici. Dermato-venerologia s-a ocupat prima, având doar 60 de locuri disponibile la nivel național, urmată de chirurgia plastică cu 59 de locuri.

O statistică făcută de HotNews arată că din rândul primilor 200 de rezidenți, 47 de candidați au ales cardiologia, iar 33 s-au orientat către dermatovenerologie și chirurgie plastică. Un singur candidat a ales chirurgia generală, șase au ales Anestezia și Terapia Intensivă (ATI), iar alte specialități chirurgicale au fost alese sporadic: obstetrică-ginecologie de cinci candidați, oftalmologie de patru, neurochirurgie de doi și ORL de doi.

Medicina de familie ignorată total

Medicina de familie, deși are cel mai mare deficit de personal și cel mai mare număr de locuri scoase la concurs, nu a fost aleasă de niciunul dintre primii 200 de candidați. Chirurgia pediatrică, chirurgia cardiovasculară, ortopedia sau urologia, specialități chirurgicale și ele, nu se regăsesc în preferințele primilor 200 de absolvenți.

Sunt specializări de care este mare nevoie, precum chirurgie și ATI, dar nu au fost alese de rezidenți.

Anul acesta, specialitățile medicale cu cele mai multe locuri scoase la concurs au fost medicină de familie – 641, medicină internă – 190, cardiologie – 189, chirurgie generală – 181, anestezie și terapie intensivă – 180, pediatrie – 152 și obstetrică-ginecologie – 148.

Examenul de rezidențiat a avut loc duminică, 16 noiembrie, iar pe 23 noiembrie a început repartizarea specialităților, în funcție de note. Au participat aproape 7.000 de studenți, dintre care 5.179 au promovat.

Recomandarea autorului: Tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani
11:54
Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani
ULTIMA ORĂ Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează”
11:54
Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan vine cu noi explicații și lămuriri despre anularea alegerilor: „Știm, dar nu știm!”
11:42
Nicușor Dan vine cu noi explicații și lămuriri despre anularea alegerilor: „Știm, dar nu știm!”
UTILE De ce nu este indicat să-ți usuci hainele pe calorifer. Ce pericole pentru sănătate ascunde acest obicei aparent inofensiv
11:34
De ce nu este indicat să-ți usuci hainele pe calorifer. Ce pericole pentru sănătate ascunde acest obicei aparent inofensiv
EXTERNE Gabriela a fost suspendată, din cauză că apărea pe OnlyFans în uniforma de polițistă: „Aici trebuie să te porți bine sau vei fi arestat”
11:27
Gabriela a fost suspendată, din cauză că apărea pe OnlyFans în uniforma de polițistă: „Aici trebuie să te porți bine sau vei fi arestat”
Avertisment pentru românii care stau la bloc. Escrocii trimit facturi FALSE în numele furnizorilor. Banii nu se mai pot recupera
11:00
Avertisment pentru românii care stau la bloc. Escrocii trimit facturi FALSE în numele furnizorilor. Banii nu se mai pot recupera
Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Digi24
Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Capcană pe Centura Capitalei: „Rupi un sfert de mașină acolo”. Reacția autorităților
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în Hagi”
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Un consum mai redus de calorii ar putea încetini îmbătrânirea creierului, relevă un studiu
SPORT Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”
12:12
Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”
SPORT Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”
11:54
Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”
DEZVĂLUIRI 🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii
11:52
🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii
DEZVĂLUIRI Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut furios Taiwanul lui Trump. Ulterior, președintele SUA a sunat în Japonia și a cerut ca Beijingul să nu mai fie provocat
11:46
Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut furios Taiwanul lui Trump. Ulterior, președintele SUA a sunat în Japonia și a cerut ca Beijingul să nu mai fie provocat
ULTIMA ORĂ CSM dă aviz negativ pe legea lui Bolojan privind pensiile magistraților
11:37
CSM dă aviz negativ pe legea lui Bolojan privind pensiile magistraților
ULTIMA ORĂ Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR
11:34
Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR