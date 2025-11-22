Prima pagină » Social » Tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”

22 nov. 2025
O tânără din Cluj-Napoca a reușit să transforme pasiunea ei pentru medicină dentară într-o performanță remarcabilă, ea a obținut locul 1 pe țară la examenul de Rezidențiat.

„Locul 1 pe țară la examenul național de rezidențiat – Medicină Dentară!!! Parcă visez încă. Sunt mândră să reprezint Facultatea de Medicină Dentară Cluj-Napoca”, a postat Sânziana Jecan, pe rețelele de socializare.

Sânziana a obținut 935 de puncte (scor ponderat 625,54950), performanță care a adus UMF Cluj-Napoca pe prima poziție la nivel național.

Candidații de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca s-au remarcat prin cele mai mari punctaje din țară la Medicină Dentară și Farmacie, dar și prin al doilea cel mai mare scor la Medicină. La nivelul țării, 10.147 de participanți au concurat pentru 5.079 de locuri și 295 de posturi disponibile, dintre care 1.159 de candidați care provin din centrul universitar clujean.

„Îmi doresc să rămân în România, să lucrez mai întâi într-un cabinet privat, să învăț cât mai multe de la un mentor și, poate, în viitor, să-mi deschid propriul cabinet. Vreau să fac totul pas cu pas, să acumulez experiență și abia apoi să fac pași mai mari”a spus Sânziana pentru știridecluj.

A îmbinat medicina cu baletul și dansul

Tânăra a punctat că drumul său către stomatologie a fost unul neașteptat. Ea s-a dedicat ani de zile și baletului și dansului.

Eu am terminat un profil real la Liceul Teoretic «Onisifor Ghibu», la Științele Naturii. Întotdeauna am iubit chimia și biologia, dar mă atrăgea și interacțiunea cu oamenii. În plus, am făcut dans și balet și arta a fost mereu o parte importantă din viața mea”, a mărturisit ea.

Sânziana a descoperit în stomatologie un domeniu care reunește pasiuni aparent diferite.

 „Când am descoperit stomatologia, am realizat că îmbină perfect toate aceste pasiuni: chimia, biologia, interacțiunea cu oamenii și partea artistică. Sincer, nu mă mai văd făcând altceva. Mai demult îmi doream să fiu dansatoare sau balerină, dar acum știu că stomatologia e menirea mea”, a mai spus tânăra pentru sursa citată.

