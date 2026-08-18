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Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Rezultatele au fost publicate. Ce spune ministrul Educației

Elena Popescu
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Rezultatele au fost publicate. Ce spune ministrul Educației
Rezultate finale Bacalaureat
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Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate marți, 18 august. Candidații își pot verifica notele online, pe platforma oficială a Ministerului Educației, dar și la avizierele centrelor de examen.

Rezultatele sunt publicate în format anonimizat, numele și prenumele candidaților fiind înlocuite cu coduri individuale. Acestea au fost distribuite fiecărui participant, pe bază de semnătură, la prima probă susținută în cadrul examenului.

Cei nemulțumiți de notele obținute pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații începând de marți.

Notele sunt disponibile pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen. Rezultatele sunt prezentate în format anonimizat, astfel încât numele candidaților nu sunt afișate public.

Când pot fi depuse contestațiile la Bac 2026

Candidații care consideră că notele primite nu reflectă nivelul lucrărilor pot solicita vizualizarea acestora și pot depune contestații. Așadar, marți, 18 august, programul pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor este 14:00-18:00. Procedura continuă în zilele de 19 și 20 august, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Contestațiile vor putea fi depuse la centrul de examen sau transmise prin mijloace electronice. Candidații vor completa și semna o declarație prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota acordată în urma reevaluării poate fi mai mare sau mai mică decât cea inițială. În cazul minorilor, documentul trebuie semnat și de un părinte sau de reprezentantul legal.

Când se afișează rezultatele finale

Contestațiile depuse de candidați vor fi soluționate în perioada 20-21 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat 2026 sunt programate să fie publicate luni, 24 august.

După soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale, notele devin definitive.

Ce spune ministrul Educației

Mihai Dimian, ministrul Educației, a postat pe pagina sa de Facebook un raport al promovabilității Bacalaureatului.

”Bacalaureat 2026 – Rezultatele sesiunii a doua au fost publicate online.

  • 33,8% – rata de promovare, în creștere față de 28,4% în sesiunea similară de anul trecut;
  • 9.623 de candidați au promovat examenul, în creștere față de 7.306 în sesiunea similară de anul trecut;
  • 28.481 de candidați s-au prezentat la examen, dintr-un total de 33.455 înscriși, ceea ce reprezintă o rată de participare de 85,1%;
  • 56 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu vor putea participa la următoarele două sesiuni”, a scris ministrul.

De asemenea,  Mihai Dimian a explicat și în ce interval se pot face contestațiile și-a încheiat postarea felicicându-i pe elevii care au reușit să promoveze examenul.

”Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații (aceasta din urmă inclusiv prin mijloace electronice) sunt programate astăzi (în intervalul orar 14:00 – 18:00) și mâine (19 august 2026). 
Felicitări tuturor celor care au promovat și mult succes în alegerile pe care le vor face în continuare! Celor care nu au reușit de această dată le spun că un examen nereușit acum nu închide drumul lor mai departe. Îi încurajez să se pregătească în continuare, iar reușita va fi a lor în 2027”, a transmis Mihai Dimian.

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