Robert Cristian Coceangă va studia, din toamnă, la Harvard. Elevul de clasa a 12-a din Constanța a obţinut o bursă integrală în valoare de 1,3 milioane de dolari. Rober va studia Științe Politice în Statele Unite.

„Politică pentru Toți”, proiectul câștigător

Robert Cristian Coceangă, elev în clasa a XII-a la Liceul „Decebal” din Constanța a fost admis la Harvard, una dintre cele mai prestigioase universități din lume. Pasiunea lui pentru statistici și procese electorale s-a transformat într-un proiect educațional și anume în platforma „Politică pentru Toți”, unde le explică tinerilor cum funcționează democrația și încearcă să combată dezinformarea din mediul online, publică A3CNN.

„De vreo doi ani am început să lucrez intens, să-mi creez profilul. Am avut o comunitate în spate, care m-a ajutat. Am adăugat şi alte activităţi în aceşti ani. Am reuşit să călătoresc pentru activităţile pe care le făceam”, a afirmat Robert Cristian Coceangă, pentru A3CNN.

Dosarul său a convins nu doar prin performanțe academice, ci și prin activitățile extracurriculare. Bursa obținută, estimată la aproximativ 1,3 milioane de dolari, îi va acoperi integral costurile studiilor.

Recomandarea autorului: Tânăra care a fost admisă la 126 de facultăți și primește burse de 9 milioane de dolari