Robot pentru arheologie construit de elevi din Craiova, calificat la o competiție din Chicago

Echipa de robotică Soft Hoarders a Colegiului Național Frații Buzești din Craiova s-a calificat la competiția internațională din SUA, CHICAGO ROBOTICS INVITATIONAL, care se va desfășura în perioada 24-26 iulie, la Chicago.

Deși nu studiază la orele de curs noile tehologii, elevii români sunt tot mai interesați să găsească singuri soluții la multe pobleme din viața reală. Așa că singuri creează diverși roboți care sunt apreciați de specialiști la nivel național și internațional. Echipa de robotică de la Colegiul Național Frații Buzești din Craiova s-a calificat cu un robot prototip la o competiție de profil din Chicago. Tinerii caută acum sponsori pentru a îmbunătăți robotul dar și pentru a putea ajunge la concurs.

Robot pentru arheologie conceput de 17 elevi

Un robot care în viitor ar putrea fi regăsit pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzești din Craiova. Cu acest prototip, liceenii au obținut locul al doilea la etapa națională a competiției First Tech Challenge și s-au calificat și la o altă competiție din Chicago.

Cei 17 tineri sunt organizați într-o echipă care funcționează exact ca o companie, pe mai multe departamente. Unii crează piesele, alții le ansamblează și există și echipa de marketing care promovează activitatea. Rezultatele din laborator le-au adus multe premii, dar au nevoie de susținere financiară în continuare.

„În primul nostru an ne-am calificat la Campionatul Mondial, urmat din 2023 de Competiția Maryland Tech Invitational din SUA, iar anul trecut am fost la Campionatul Mondial de Robotică. Urmează a patra calificare la Chicago Robotics Invitational, și suntem foarte mândrii de această calificare, tot în Sua, și urmează participăm la aceasta pe 24-26 iulie. Din punct de vedere financiar, putem să spunem că este o provocare destul de mare, pentru că noi fiind o echipă de robotică finanțată exclusiv din sponsorizări, trebuie să găsim persoane care sunt dispuse să ne sprijineve partea aceasta”, spune Alisia Grigorie-liderul echipe Soft Hoarders – Colegiul Național Frații Buzești Craiova. „Elevi pasionați, elevi care fac minuni în afara orelor de curs, elevi care și petrec zilele și nopțile înaintea competițiilor naționale și internaționale lucrând la roboții lor. Nu este o surpriză pentru noi acest premiu, această participare internațională la Chicago. Ne bazăm pe sponsori. Puțini dar sperăm noi să contribuie cu tot sufletul și să le facă posibilă plecarea în această competiție”, spune Ileana Didu- director Colegiul NAțional Frații Buzești Craiova.

Autorul recomandă: