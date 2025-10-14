România, absentă în plan extern. Turcescu: „România nu-i pe nicăieri”

„România nu există în plan extern”, spune Robert Turcescu. Jurnalistul argumentează prin faptul că nu avem nici diplomație, nici președinție și nici un ministru bun de Externe. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală aici.

„România nu-i pe nicăieri. Și atunci Ungaria, doar pentru că a avut fler Viktor Orban ca la momentul dinaintea alegerilor să zică „sunt cu Trump”, și a fost all in, și i-a ieșit, la ora asta sunt acolo. Noi, România, suntem pe nicăieri. Asta ne arată că diplomație nexam, președinție nexam, Ministrul de externe..la revedere.”