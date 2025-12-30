Prima pagină » Actualitate » Apar noi detalii în cazul crimei din Sibiu. Și-ar fi sedat mama cu ceai și ar fi ucis-o pentru că îi cerea mai multă responsabilitate

30 dec. 2025, 08:53, Actualitate
Apar date noi în cazul care a zguduit comunitatea din Sibiu. Procurorii susțin că un patrimoniu estimat la aproape două milioane de euro ar fi stat la baza conflictului dintre o femeie și fiica sa, conflict care a dus la faptele cercetate în prezent. După un an și jumătate de investigații, anchetatorii conturează un scenariu construit în timp, cu un mobil financiar clar.

Surse din anchetă indică faptul că relația dintre mamă și fiică era una dificilă de mai multă vreme. Femeia, cunoscută pentru disciplina și rigoarea profesională, îi cerea fiicei implicare și responsabilitate, în timp ce aceasta își dorea un stil de viață lipsit de constrângeri. Diferențele de viziune ar fi generat tensiuni constante, spun anchetatorii.

Pentru a-și duce planul la capăt, tânăra ar fi apelat la ajutorul unei prietene apropiate, asistentă medicală. Procurorii afirmă că, cu aproximativ o lună și jumătate înainte de deces, aceasta i-ar fi solicitat asistentei să îi procure o cantitate semnificativă de substanțe cu efect sedativ. Investigațiile, desfășurate pe parcursul a 18 luni, au scos la iveală pași calculați și decizii luate cu mult înainte de momentul-cheie.

Victima avea o avere considerabilă

Femeia cercetată în acest dosar nu ar fi bănuit că este vizată direct de anchetă. Ea a fost reținută în momentul în care ieșea dintr-un cinematograf, alături de copii. Venise recent din Dubai, unde se stabilise temporar, și se afla în țară pentru a finaliza vânzarea ultimei proprietăți rămase din moștenire.

La rândul ei, prietena acuzată că ar fi sprijinit-o a fost ridicată de polițiști din fața spitalului din Cisnădie, unde lucra ca asistentă medicală. Conducerea unității sanitare a declanșat o anchetă internă, iar Direcția de Sănătate Publică Sibiu a început verificări privind modul de gestionare a substanțelor cu regim special.

Victima administra o firmă de contabilitate cu aproximativ 15 angajați și investise masiv în imobiliare: case, apartamente și terenuri. 

Cazul a ridicat suspiciuni încă din primele momente. Analizele toxicologice au indicat prezența unor substanțe sedative în organismul victimei, iar probele tehnice strânse ulterior au dus la consolidarea dosarului. Potrivit legii, în cazul unei condamnări definitive, fiica nu va putea beneficia de moștenire, Codul Civil prevăzând pierderea acestui drept pentru persoanele declarate nedemne succesoral.

