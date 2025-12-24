În vreme ce o mare parte din Europa face eforturi să se apropie măcar de valori de 70% ale ratei de reciclare pentru recipientele de băuturi, România a lansat cea mai vastă schemă de returnare a ambalajelor, reușind o rată fabuloasă, greu de atins, de 94%. Da, ați citit bine. NOUĂZECI ȘI PATRU LA SUTĂ. Această țară din estul Europei tocmai a devenit campioana bombă de mediu la care nimeni nu se aștepta, iar secretul ei este uimitor de simplu, scrie publicația.