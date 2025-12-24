Prima pagină » Actualitate » SGR-iștii au adus România pe podiumul reciclării în lume. Țara noastră este dată drept exemplu de presa internațională pentru succesul programului SGR

SGR-iștii au adus România pe podiumul reciclării în lume. Țara noastră este dată drept exemplu de presa internațională pentru succesul programului SGR

24 dec. 2025, 18:02, Actualitate
SGR-iștii au adus România pe podiumul reciclării în lume. Țara noastră este dată drept exemplu de presa internațională pentru succesul programului SGR
RetuRO vine în întâmpinarea comercianților prin lansarea magazinului online. Manualul SGR este deja disponibil
Presa internațională laudă campania națională de reciclare, plasând programul din România în topul celor mai notabile evenimente ale anului care tocmai se încheie. „România a șocat lumea întreagă cu pariul său pe reciclare, scrie publicația GoodNewsdaily. Reamintim că, potrivit celor mai recente studii, impactul SGR în economia României a atins o bornă impresionantă – 1,45 miliarde lei.
Bilanțul programului RetuRO este unul care vorbește de la sine despre succesul său: în 2024, circa 230.000 de tone de materiale au fost trimise reciclatorilor, care au alimentat economia circulară. SGR angrenează o populație de 19 milioane de oameni și peste 80.000 de comercianți, informează reprezentanții RetuRo.

România, lăudată pentru scorul fabulos la reciclare: 94%

Succesul programului de reciclare a fost remarcat și de presa internațională, care observă că de la un model local, acesfa a devenit un model de bune practici la nivel european, devansând multe țări din Europa la acest capitol.
În vreme ce o mare parte din Europa face eforturi să se apropie măcar de valori de 70% ale ratei de reciclare pentru recipientele de băuturi, România a lansat cea mai vastă schemă de returnare a ambalajelor, reușind o rată fabuloasă, greu de atins, de 94%. Da, ați citit bine. NOUĂZECI ȘI PATRU LA SUTĂ. Această țară din estul Europei tocmai a devenit campioana bombă de mediu la care nimeni nu se aștepta, iar secretul ei este uimitor de simplu, scrie publicația. 

Succesul campaniei de Reciclare este recunoscut și la nivel internațional.

Totuși, postarea nu a întrunit doar aprecierile internauților. Unii dintre ei au amintit că există țări europene, precum Norvegia sau Lituania, cu un succes comparabil în materie de reciclare. De exemplu, Lars Nicolai Skjolingstad menționează faptul că țara sa, Novegia, implementează de 50 de ani un program de reciclare a sticlelor. De asemenea, lituanianul Marius ALaburda amintește că țara sa a reușit un procent de 90-93% în doar câțiva ani de la lansarea programului său național, în 2016.
