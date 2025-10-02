Județele Olt și Dolj din sudul țării urmează să intre sub avertizare de cod roșu de precipitații, căci va ploua cât pentru două luni. Autoritățile locale se pregătesc intens pentru inundații, fiind instituite echipe operative în acest sens.

Este posibil să fie viituri mai ales pe râurile mici, apreciază oficialii.

Cod roșu de inundații în sudul țării până sâmbătă la prânz

Hidrologii au emis un cod roșu de inundații care intră în vigoare incepând din data de 3 octombrie, ora 12:00, până pe 4 octombrie la prânz. Sunt vizate în special râuri din județele sudice: Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Olt și Teleorman.

IGSU a dispus trimiterea unor motopompe și autospeciale în județele Olt și Dolj, care se vor afla de joi până vineri seara sub avertizare Cod roșu de ploi.

Astfel, de la ISU Hunedoara și ISU Timiș vor merge către ISU Dolj: 16 motopompe, 4 autocamioane, două microbuze și două autospeciale pentru muncă operativă. Din cadrul ISU Brașov și ISU Sibiu vor merge în județul Olt 16 motopompe, 3 autocamioane, două microbuze și 3 autospeciale pentru muncă operativă. Decizia a fost luată pentru acoperirea optimă a misiunilor, anunță IGSU.

Măsuri excepționale de protecție a bunurilor și populației

Potrivit ANM, în județele Dolj și Olt va ploua abundent, urmând să se acumuleze cantități impesionante de apă de 100…110 l/mp. Avertizarea cod roșu este valabilă de joi, de la ora 18:00, până vineri, la ora 21.00.

Comitetele pentru situații de urgență din cele două județe sudice s-au întrunit în această dimineață. Au fost decise măsuri pentru a proteja bunurile oamenilor, dar și populația. Au fost informați toți primarii din localitățile vizate că la ora 18:00 va intra în vigoare un cod roșu de inundații. Potrivit meteorologilor, vor cădea până la 120 de litri pe metru pătrat. Direcția Apelor Jiu a luat toate măsurile în zona râurilor din cele două județe, fiind pregătiți saci cu nisip în cazul în care vor fi depășite cotele de inundații.

