România, în CRIZĂ de consilieri școlari. Sănătatea psihologică în școli rămâne un „cartof fierbinte” / Daniel David: „N-au fost posturile ocupate”

Daniel David, ministrul Educației, a adus în prim plan un subiect care a stârnit, de-a lungul timpului mai multe discuții, dar fără rezolvări concrete în această direcție. „Stăm prost la numărul de consilieri școlari”, a precizat oficialul de la educație, anunțând că a avut foarte multe posturi scoase la concurs, dar care n-au fost ocupate până în prezent.

Capitolul sănătății psihologice în școli rămâne un „cartof fierbinte” pentru școala românească, un peisaj în care vedem foarte multă violență și agresivitate în unitățile școlare.

„Tot prost stăm, mai ales că am avut foarte multe posturi scoase la concurs, în zona de consiliere – și profesori de sprijin pentru copiii cu CES, și consilieri școlari pe latură de psihologie. N-au fost posturi ocupate, deși, repet, salariile nu sunt mici, nu sunt salarii foarte mari în educație, în preuniversitar. (…)

În ceea ce privește salariul, cred că vom fi toți pe aceeași baricadă, fiindcă trebuie în legea salarizării unitare să ne asumăm, să punem explicit faptul că punctul de start trebuie să fie salariul mediu brut pe economie și de acolo pornim cu celelalte. Deci, scurt spus, posturi s-au scos și, în acest an, au rămas foarte multe posturi de consilier neocupate”, a precizat ministrul Educației, într-un interviu pentru bucurestifm.ro.

„Consilierul școlar trebuie să fie pregătit în psihologie”

Din anul școlar 2025-2026, consilierii școlari nu mai sunt obligați să predea, potrivit informațiilor edupedu.ro. Norma didactică aferentă postului de profesor-consilier școlar din unitatea de învățământ cu personalitate juridică cuprinde un număr de 40 de ore repartizate pe săptămână.

În luna martie, Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat, într-o conferință de presă, că trebuie să fim atenți și pe ce specializări sunt scoase la concurs posturile de consilieri școlari.

„Când te ocupi de droguri, depresie, anxietate, de violență, consilierul școlar trebuie să fie pregătit în psihologie”, a spus ministrul.

„Peste 93% dintre elevii din rural au suferit în 2024 cel puțin o situație de bullying”

Peste 93% dintre copiii din mediul rural au suferit în 2024 cel puțin o situație de bullying la şcoală, informează World Vision România.

Conform raportului „Bunăstarea copilului din mediul rural”, violența verbală este principala formă de violență pe care copiii o suferă în mediul școlar. Aproximativ o treime (31%) dintre situațiile în care copilul a fost umilit în public, făcut de râs în fața colegilor, l-au avut ca „agresor” pe profesor.

Un studiu Salvați Copiii din 2022 arată că 82% dintre elevi au fost martori la situații de bullying în școala. 73% în clasa în care învață, iar 45% în grupul de prieteni. Aproape jumătate, (49%) spun că au fost victime ale bullying-lui, în timp ce peste un sfert dintre elevi, (27%) admit că au fost agresori.

