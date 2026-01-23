Prima pagină » Actualitate » România participă, ca invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028

23 ian. 2026, 11:33, Actualitate
În cadrul ședinței de joi, Guvernul României a adoptat memorandumul cu tema: Inițierea demersurilor premergătoare participării României, prin Ministerul Culturii, ca ţară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt, în anul 2028.

Guvernul a stabilit cadrul interinstituțional de pregătire și gestionare a evenimentelor și lansările de carte pe care România, prin Ministerul Culturii, le va organiza pentru a promova literatura română, cu prilejul Târgului de Carte de la Frankfurt din anul 2028, la care țara noastră va fi prezentă în calitate de invitat de onoare. Țara noastră va avea de gestionat un pvilion de aproximativ 2.000 mp, dar și un program cultural de anvergură, cu evenimente conexe desfășurate în mai multe orașe și regiuni, în parteneriat cu instituții culturale germane, universități, edituri și organizații ale societății civile.

Guvernul României a emis un comunicat pe Facebook cu privire la acest eveniment.

”România va fi invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028, o ocazie excelentă de promovare a literaturii române și de a oferi vizibilitate scriitorilor români în fața marilor grupuri editoriale de pe toate continentele.
Guvernul a aprobat cadrul interinstituțional de pregătire și gestionare a evenimentelor și lansările de carte pe care România, prin Ministerul Culturii, le va organiza cu acest prilej. România va avea de gestionat un pavilion de aproximativ 2.000 mp și un program cultural de anvergură, cu evenimente conexe desfășurate în mai multe orașe și regiuni, în parteneriat cu instituții culturale germane, universități, edituri și organizații ale societății civile.
Târgul de Carte de la Frankfurt este cel mai important târg de carte la nivel mondial, oferind o cale de acces către întreaga scenă editorială mondială”, se arată în comunicat.

Târgul de Carte de la Frankfurt este cel mai important târg de carte la nivel mondial și funcționează ca o piață primară pentru tranzacționarea drepturilor de autor. În anul 2025 Târgul de Carte a reunit peste 118.500 de profesioniști din 103 țări, 4.350 de expozanți și un flux de 120.000 de vizitatori, consolidând poziția evenimentului ca epicentru al dialogului cultural global prin intermediul celor peste 3.500 de evenimente organizate.

România a mai fost invitată de onoare la evenimente de referință precum târgurile de carte de la Belgrad (2022), Budapesta (2025), Cairo (2026) și Praga (2027).

Țara noastră va participa la târgurile de carte de la: Leipzig (27 – 30 martie), Bologna (31 martie – 3 aprilie), Salonic (8 – 11 mai), Praga (15 – 18 mai), Budapesta (2 – 5 octombrie), Frankfurt (15 – 19 octombrie), Belgrad (18 – 26 octombrie), Istanbul (octombrie/noiembrie), Bratislava (6 – 9 noiembrie), Sofia (decembrie). La ediția din anul 2025 a târgului de carte de la Budapesta, țara noastră a avut statutul de invitat de onoare.

