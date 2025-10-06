România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online

Senatul a adoptat, luni, cu 123 de voturi ”pentru” şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital. Iniţiativa legislativă a fost propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar pentru protecţia copiilor în mediul online şi pentru responsabilizarea platformelor digitale.
”România face astăzi un pas decisiv spre o societate digitală responsabilă. Nu putem lăsa algoritmii să crească generaţia noastră de copii. Prin această lege, părinţii primesc din nou dreptul de a fi părinţi, iar copiii – şansa de a fi copii, în siguranţă”, a subliniat Nicoleta Pauliuc.
Adoptarea Legii Majoratului Digital reprezintă o victorie pentru siguranţa digitală, educaţia şi sănătatea emoţională a copiilor din România şi plasează ţara noastră printre statele europene care reglementează explicit maturitatea online, arată senatoarea în comunicat.
„Ştiu că nu există lege perfectă. Dar există urgenţe morale care nu mai pot aştepta. Iar protecţia digitală a copiilor noştri este una dintre ele”, a concluzionat senatorul PNL Nicoleta Pauliuc.
Legea merge la Camera Deputaţilor, cameră decizională.
Și Ursula von der Leyen este personal de acord cu impunerea „majoratului digital”, care ar putea interzice accesul pe rețele sociale a copiilor înainte de o vârstă convenită. Președinta Comisiei Europene și-a exprimat susținerea pentru apelurile tot mai numeroase de a interzice utilizarea rețelelor sociale de către copii, promițând să analizeze acțiuni la nivel european în lunile următoare.
