România scade puternic la mașinile ELECTRICE, din cauza suspendării programului Rabla. Cât îi costă pe români un astfel de autoturism

Piața mașinilor full-electrice din România a scăzut cu peste 40% în primele șapte luni ale anului, cu toate că pe plan local s-au lansat mai multe modele noi și accesibile, chiar și noutățile mărcilor chineze.

Astfel, în țara noastră, înmatriculările de mașini full-electrice noi au scăzut cu 44% în prima parte a anului și doar în Croația a avut o scădere procentuală mai mare, dintre toate statele UE, potrivit datelor ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile).

Mașina electrică are însă un an bun în UE, cu creștere de 22% și un total de 869.000 de vehicule. Țări precum Austria, Bulgaria și Polonia au un an record.

Anul acesta, România scade puternic la capitolul mașini electrice, în condițiile în care restul Europei afișează cifre în creștere, potrivit ultimelor date oficiale.

Astfel, în țara noastră s-au înmatriculat, în prima jumătate din an, puțin peste 3.000 de mașini full-electrice, în vreme ce în Austria, au fost de zece ori mai multe. În plus, populația Austriei este la jumătate față de România, doar ca salariul austriecilor este de trei ori mai mare decât al românilor.

Totodată, alte piețe din regiune au cel mai bun an de până acum: Polonia, Cehia, Slovacia și Slovenia au crescut cu ponderi între 60% și 70%. Și piața din Bulgaria a urcat cu 31%, iar cea ungară, cu 12%.

Amintim că, programul Rabla românesc a fost suspendat în data de 18 iunie, chiar cu o zi înaintea etapei pentru personae fizice. Deși programul va fi reluat la data de 1 septembrie, bugetul va fi de trei ori mai mic.

Astfel, subvenția pentru mașini full-electrice va scădea dramatic, de la valoarea propusă, de 7.500 de euro, la 3.700 de euro. Industria auto ceruse 8.500 de euro.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirma că, în următorii ani, finanțarea programului ar trebui regândită, în așa fel încât să nu depindă numai de fondurile de la bugetul statului, cum s-a întâmplat în ultimii 20 de ani.

„Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de de sprijin. În paralel, încercăm să construim un cadru de finanțare mai stabil și durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă”, a declarat, vineri, ministra Mediului.

De amintit este și faptul că, ani de zile statul oferea 10.000 de euro, apoi a scăzut la 5.000 de euro. Când, din nou, s-a căzut de acord ca subvenția să urce spre 7.500 de euro, programul a fost suspendat apoi.

La ora actuală, în țara noastră sunt puțin peste 50.000 de mașini full-electrice pe șosele, iar ponderea lor este de 0,5% din întregul parc auto.

Ma ș ini electrice noi înmatriculate în România , în perioada 2014-2024 ( potrivit ACEA)

2014: 7

2015: 24

2016: 74

2017: 188

2018: 605

2019: 1.506

2020: 2.837

2021: 6.342

2022: 11.638

2023: 14.438

2024: 9.795

Scăderea remarcată a venit pe fondul înjumătățirii subvenției acordată de programul Rabla, de la 10.000 de euro, la 5.000 de euro. Un alt motiv a fost și faptul că sunt foarte puține modele electrice accesibile la preț.

În ce privește prețul, este foarte mic numărul de modele electrice care, înainte de aplicarea oricărei subvenții, au preț de listă de sub 30.000 de euro. Pentru modele ceva mai mari, cu care să poți să mergi cu familia în concediu, prețul este mult peste o mașină cu motor pe benzină, trecând astfel de suma de de 40-50.000 de euro.

„Piața auto din România a fost grav afectată de cea mai lungă întârziere din istoria Programului Rabla, urmată de suspendarea completă a ediției 2025. Această situație fără precedent a destabilizat profund încrederea consumatorilor și a blocat deciziile de achiziție, iar scăderea de peste 50% a înmatriculărilor de autoturisme electrice, în luna iunie, este o consecință directă și alarmantă”, a declarat spunea Dan Vardie, președinte APIA.

Pia ț a european ă

La mare distanță este Germania, piața numărul unu din UE, cu 248.000 de mașini și creștere de 35%. Franța a rămas pe locul doi, cu 148.000 de mașini (scădere de 6%). Pe trei a fost Belgia, cu 76.000 de mașini și un avans de 20%.

Dintre țările din afara UE, două piețe sunt foarte mari pentru mașinile electrice. Marea Britanie, cu un total de 224.000 (nu departe de Germania) și Norvegia (70.000, creștere de 37%).

