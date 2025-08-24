Prima pagină » Actualitate » România scade puternic la mașinile ELECTRICE, din cauza suspendării programului Rabla. Cât îi costă pe români un astfel de autoturism

România scade puternic la mașinile ELECTRICE, din cauza suspendării programului Rabla. Cât îi costă pe români un astfel de autoturism

24 aug. 2025, 08:51, Actualitate
România scade puternic la mașinile ELECTRICE, din cauza suspendării programului Rabla. Cât îi costă pe români un astfel de autoturism
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Piața mașinilor full-electrice din România a scăzut cu peste 40% în primele șapte luni ale anului, cu toate că pe plan local s-au lansat mai multe modele noi și accesibile, chiar și noutățile mărcilor chineze.

Astfel, în țara noastră, înmatriculările de mașini full-electrice noi au scăzut cu 44% în prima parte a anului și doar în Croația a avut o scădere procentuală mai mare, dintre toate statele UE, potrivit datelor ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile).

Mașina electrică are însă un an bun în UE, cu creștere de 22% și un total de 869.000 de vehicule. Țări precum Austria, Bulgaria și Polonia au un an record.

Anul acesta, România scade puternic la capitolul mașini electrice, în condițiile în care restul Europei afișează cifre în creștere, potrivit ultimelor date oficiale.

Astfel, în țara noastră s-au înmatriculat, în prima jumătate din an, puțin peste 3.000 de mașini full-electrice, în vreme ce în Austria, au fost de zece ori mai multe. În plus, populația Austriei este la jumătate față de România, doar ca salariul austriecilor este de trei ori mai mare decât al românilor.

Totodată, alte piețe din regiune au cel mai bun an de până acum: Polonia, Cehia, Slovacia și Slovenia au crescut cu ponderi între 60% și 70%. Și piața din Bulgaria a urcat cu 31%, iar cea ungară, cu 12%.

Amintim că, programul Rabla românesc a fost suspendat în data de 18 iunie, chiar cu o zi înaintea etapei pentru personae fizice. Deși programul va fi reluat la data de 1 septembrie, bugetul va fi de trei ori mai mic.

Astfel, subvenția pentru mașini full-electrice va scădea dramatic, de la valoarea propusă, de 7.500 de euro, la 3.700 de euro. Industria auto ceruse 8.500 de euro.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirma că, în următorii ani, finanțarea programului ar trebui regândită, în așa fel încât să nu depindă numai de fondurile de la bugetul statului, cum s-a întâmplat în ultimii 20 de ani.

Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de de sprijin. În paralel, încercăm construim un cadru de finanțare mai stabil și durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă”, a declarat, vineri, ministra Mediului.

De amintit este și faptul că, ani de zile statul oferea 10.000 de euro, apoi a scăzut la 5.000 de euro. Când, din nou, s-a căzut de acord ca subvenția să urce spre 7.500 de euro, programul a fost suspendat apoi.

La ora actuală, în țara noastră sunt puțin peste 50.000 de mașini full-electrice pe șosele, iar ponderea lor este de 0,5% din întregul parc auto.

Mașini electrice noi înmatriculate în România, în perioada 2014-2024 (potrivit ACEA)

  • 2014: 7
  • 2015: 24
  • 2016: 74
  • 2017: 188
  • 2018: 605
  • 2019: 1.506
  • 2020: 2.837
  • 2021: 6.342

  • 2022: 11.638

  • 2023: 14.438

  • 2024: 9.795

Scăderea remarcată a venit pe fondul înjumătățirii subvenției acordată de programul Rabla, de la 10.000 de euro, la 5.000 de euro. Un alt motiv a fost și faptul că sunt foarte puține modele electrice accesibile la preț.

În ce privește prețul, este foarte mic numărul de modele electrice care, înainte de aplicarea oricărei subvenții, au preț de listă de sub 30.000 de euro. Pentru modele ceva mai mari, cu care poți să mergi cu familia în concediu, prețul este mult peste o mașină cu motor pe benzină, trecând astfel de suma de de 40-50.000 de euro.

Piața auto din România a fost grav afectată de cea mai lungă întârziere din istoria Programului Rabla, urmată de suspendarea completă a ediției 2025. Această situație fără precedent a destabilizat profund încrederea consumatorilor și a blocat deciziile de achiziție, iar scăderea de peste 50% a înmatriculărilor de autoturisme electrice, în luna iunie, este o consecință directă și alarmantă”, a declarat spunea Dan Vardie, președinte APIA.

Piața europeană

La mare distanță este Germania, piața numărul unu din UE, cu 248.000 de mașini și creștere de 35%. Franța a rămas pe locul doi, cu 148.000 de mașini (scădere de 6%). Pe trei a fost Belgia, cu 76.000 de mașini și un avans de 20%.

Dintre țările din afara UE, două piețe sunt foarte mari pentru mașinile electrice. Marea Britanie, cu un total de 224.000 (nu departe de Germania) și Norvegia (70.000, creștere de 37%).

Autorul recomandă:

Ce MAȘINI preferă românii acum. Nicio mașină nemțească nu mai apare în top 5 al vânzărilor

Programul RABLA Auto 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Ministerul Mediului a publicat ghidul spre consultare publică

Citește și

ACTUALITATE Metoda care îți protejează plantele din grădină până toamna târziu. Cum să le ferești de temperaturile scăzute
11:30
Metoda care îți protejează plantele din grădină până toamna târziu. Cum să le ferești de temperaturile scăzute
ACTUALITATE Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
10:39
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
ACTUALITATE Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Ne îndreptăm în direcţia corectă”
10:29
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Ne îndreptăm în direcţia corectă”
POLITICĂ Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie că petiția unor ONG-iști este o altă formă de trezire a lui Nicușor Dan din „somnul de matematician resemnat”
10:21
Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie că petiția unor ONG-iști este o altă formă de trezire a lui Nicușor Dan din „somnul de matematician resemnat”
ACTUALITATE Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale
10:07
Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale
ACTUALITATE Wall Street Journal: Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane, sau ATACMS
09:52
Wall Street Journal: Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane, sau ATACMS
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Cutremur duminică dimineață în România! În ce zonă s-a produs seismul și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai poate face nimic. Soția sa, Cristela Georgescu, obligată să se conformeze. Nu s-ar fi așteptat să fie totul public
Evz.ro
Un click pentru reducerea facturii de energie. Cererile se depun online sau la poștă
A1
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Detaliul care îngrozește o țară întreagă în ceea ce privește profesoara din Craiova, ucisă de propriul soț! Femeia a fost înjunghiată cu peste 25 de lovituri de cuțit
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Metoda de tragere rapidă la vânătoare pe care o dezvoltase Nicolae Ceaușescu
VIDEO Ora 11:00 | Premierul României, Ilie Bolojan, a fugit de români în Republica Moldova
11:22
Ora 11:00 | Premierul României, Ilie Bolojan, a fugit de români în Republica Moldova
EXTERNE De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
10:54
De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
ACTUALITATE Dacia SANDERO face legea pe piața auto europeană. E cea mai vâdută mașină, la jumătatea anului
09:16
Dacia SANDERO face legea pe piața auto europeană. E cea mai vâdută mașină, la jumătatea anului
ANALIZĂ Poate Belarus să profite de convorbirea telefonică istorică dintre Trump și Lukașenko? „FANFARONADA și lingușirea, substitut pentru acțiuni reale”
09:00
Poate Belarus să profite de convorbirea telefonică istorică dintre Trump și Lukașenko? „FANFARONADA și lingușirea, substitut pentru acțiuni reale”
SPORT Dinamo a învins U Cluj în prelungirile meciului din etapa 7 din Superliga. Primul gol al lui Alex Pop pentru echipa lui Zeljko Kopic
08:19
Dinamo a învins U Cluj în prelungirile meciului din etapa 7 din Superliga. Primul gol al lui Alex Pop pentru echipa lui Zeljko Kopic
ACTUALITATE Cutremur de 4,2 pe scara Richter în zona Vrancea, în această dimineață. La ce adâncime s-a produs seismul
08:13
Cutremur de 4,2 pe scara Richter în zona Vrancea, în această dimineață. La ce adâncime s-a produs seismul